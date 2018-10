Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura sustine ca reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu pot incheia rapid o licitatie nici cand nu apar complicatii deosebite. Potrivit acestora, contractul pentru Pasajul Mogosoaia de pe Centura Bucuresti nu este semnat, desi castigatorul…

- V. S. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au reinceput, ieri, lucrarile de asfaltare pe DN1, la intrarea in județul Brașov, din direcția București, ceea ce inseamna ca traficul va fi ingreunat in perioada lucrarilor la ieșirea din Azuga spre Predeal.…

- Dupa lungi asteptari, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri finantarea lucrarilor privind largirea arterei Prelungirea Ghencea. Proiectul a fost adoptat in unanimitate, costul investitiei fiind de aproape 559 de milioane de lei. Obiectivele proiectului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat sambata ca firma Strabag a fost desemnata castigatoarea pentru proiectarea si constructia Pasajului Mogosoaia, de pe centura Capitalei, un contract evaluat la 32,26 milioane lei (6,92 milioane euro), fara TVA. CNAIR a anuntat…

- Ofertantul desemnat caștigator pentru proiectarea și construcția pasajului de la Mogoșoaia, Centura București, peste DN1A, este SC Strabag SRL, cu pretul de 32,25 milioane de lei fara TVA, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, scrie Mediafax.„A fost finalizat…

- Anul acesta vor fi dati in trafic 100 de kilometri de autostrada, pentru ca este anul 100, al Centenarului, a declarat, intr-un interviu, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis, vineri, accesul de pe DN7 si in al doilea mare cartier rezidential de la marginea municipiului Arad – Europa, cu aproximativ 400 de locuitori -, dupa ce joi a luat aceeasi masura in cartierul Via Carmina, care are 600 de…

- Loturile 3 si 4, in lungime totala de 28,7 kilometri, intre Aiud si Turda, ale autostrazii Sebes-Turda, vor fi deschise circulatiei luni seara, la patru ani de la demararea lucrarilor, dupa ce cele doua tronsoane au fost receptionate luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…