Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, vor fi puse in functiune patru noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, in zonele trecerilor de frontiera de la Calafat, Nadlac, Turnu si Sacuieni - anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, potrivit Radio Romania.Citește și: Familia…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a montat patru noi cititoare de roviniete, unul dintre acestea fiind in Bihor, doua in judetul Arad si unul in judetul Dolj, numarul punctelor fixe de control fiind, astfel, de 86.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca, incepand de miercuri, vor fi puse in functiune 4 noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, prin intermediul carora vor fi inregistrate vehiculele care circula fara achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare (rovinieta).…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) continua montarea camerelor de control a valabilitatii rovinietelor. Dupa ce, in luna iulie, judetul nostru a mai primit un astfel de punct de control in apropiere de trecerea de frontiera de pe autostrada, de la Nadlac, acum suntem…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca marti, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Conform unui comunicat remis AGERPRES, lucrarile vor dura aproximativ 12 ore, dar, pentru…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca incepand de astazi, vor fi puse in funcțiune pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din Romania 8 noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, prin intermediul carora vor fi inregistrate vehiculele care circula fara…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta infiintarea a opt noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, incepand de miercuri, 3 iulie. Potrivit unui comunicat de presa, transmis marti AGERPRES, noile puncte de control ce urmeaza a fi puse in functiune sunt amplasate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in calitate de beneficiar al finantarii si Ministerul Transporturilor, in calitate de organism intermediar pentru transport, au convenit incheierea Co...