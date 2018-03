Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila cere mobilizarea autoritaților, pentru gestionarea codului portocaliu. Premierul Viorica Dancila a cerut autoritatilor, in deschiderea sedintei de Guvern de miercuri, 21 martie, sa se mobilizeze pentru a gestiona bine situatia generata de caderile masive de zapada si fenomenele extreme…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, potrivit…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben si cod portocaliu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe autostrazile A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule - informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa, joi, de la ora 16:45, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, in aceasta dimineata, ca circulatia este blocata pe DN1, la iesirea din Predeal spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al CNAIR Brașov, Elekes Robert, un TIR a derapat, din cauza vitezei, și a blocat complet traficul.…

- Sapte judele din sudul tarii se vor afla de miercuri dimineata, de la ora 6:00, pana miercuri seara, la ora 20:00, sub Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, potrivit unei atentionari emise de...

- Elevii din județul Buzau sunt chemați la școala miercuri, dupa ce o zi au stat acasa din cauza vremii, așa cum au decis autoritațile. Hotararea a fost luata marți de catre prefectul de Buzau, Carmen Ichim, in condițiile in care miercuri, potrivit meteorologilor, sunt prognozate ninsori abundente și…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis luni seara un comunicat in care anunta ca circulatia rutiera de pe DN 5, intre Bucuresti si Giurgiu este inchisa din cauza viscolului puternic si vizibilitatii reduse.

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR remis AGERPRES, reprezentantii…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, o atentionare catre toti soferii care se indreapta spre Bulgaria, precizand ca, in contextul avertizarilor cod rosu si portocaliu de vreme rea, se vor inchide drumurile din zonele vizate pentru toate categoriile de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza soferii romani care vor sa se deplaseze in Bulgaria ca in tara vecina este in vigoare un cod rosu de ninsori. “Avand in vedere avertizarile de cod rosu si portocaliu emise de autoritatile bulgare pentru perioada 26-27 februarie…

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Recomandam…

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a ...

- Mai mult, Trameco, parte din grupul Selina, a depus oferta pentru toate cele trei loturi. Luni s-a incheiat perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau – Borș, iar CNAIR…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub...

- ATENTIONARE METEOROLOGICA EMISA DE ANM in interval de valabilitate: 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15.Fenomene vizate: precipitații in extindere, moderate și local insemnate cantitativ, intensificari ale vantului. In intervalul menționat, precipitațiile vor fi in extindere, dinspre sud-vest…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autovidanje. Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele doua oferte primite, castigatoare…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat joi autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat joi dimineata cu temperaturi de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, titulara a proiectului "Reparatii la pod pe DN 22C km 3 445, la Cernavoda DRDP Constantaldquo;, anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor…

- CNAIR SA recomanda folosirea rutei alternative Bucuresti - Drajna (pe A2) - DN 21 spre Calarasi si retur Din cauza conditiilor meteo nefavorabile (viscol la sol pe DN3), recomandam conducatorilor auto care se deplaseaza pe relatia Bucuresti - Calarasi (DN3) sa foloseasca urmatorul traseu: Bucuresti…

- Compania de Drumuri pare ca joaca într-un film prost. Institutia vrea sa construiasca centura Mihailești, care sa treaca prin curtea unei case. Practic, la câtiva metri de peretele locuinței, când soseaua va fi gata, vor trece TIR-urile, desi în partea opusa a locuintei e…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutoiere (CNAIR) recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si sa adapteze viteza la conditiile din trafic. Recomandarea vine in contextul in care exista o informare meteorologica emisa de ANM care anunta Cod…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Meteorologii anunta in zilele urmatoare va continua sa ninga, mai ales in prima parte a zilei, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia, Moldova și Transilvania și doar trecator și izolat in celelalte regiuni. Vremea va fi rece, mai ales dimineața și in cursul nopții cand va fi ger indeosebi in…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este pregatita sa intervina cu utilaje de deszapezire dupa intrarea în vigoare a Codului portocaliu de ninsori si viscol ce va afecta jumatate din tara, în timp ce pentru zona Iasi, unde se asteapta cele mai multe probleme…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 - 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant. Mentionam ca drumarii au actionat si actioneaza in continuare…

- IARNA ca-n povestile de groaza, anuntul meteorologilor. Vin ninsori abundente, viscol si ger polar. VACANTA ELEVILOR S-AR PUTEA PRELUNGI in unele judete Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Consiliul Concurenței investigheaza mai multe licitații organizate de catre Transelectrica pentru lucrarile de mentenanța, modernizare și retehnologizare, care ar fi fost trucate. Sunt investigate companiile Electromontaj Cluj, Energobit și Electrotech, plus Smart – o filiala proprie a Transelectrica…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, informeaza news.ro.Restrictiile se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor,…