Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 30.07.2019, se vor executa lucrari la partea carosabila in punctul de frontiera Giurgiu - Ruse Reamintim conducatorilor auto ca maine, 30.07.2019, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Lucrarile vor incepe marti,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca marti, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu.

- Compania Nationala de Administrare a Infrstructurii Rutiere a anuntat ca maine, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a parții carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu.

- Stadiul lucrarilor la Varianta Ocolitoare Bacau este, in prezent, de 32%, la patru luni de la demararea constructiei, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa. „Perioada... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat o fotografie cu reparatiile efectuate pe A2. Glumele nu au intarziat sa apara. CNAIR a anuntat vineri, 19 iulie, ca s-a reluat circulatia pe ambele benzi ale Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta.…

- Podul de pe Drumul Național 5 (DN 5) de la Adunatii Copaceni, peste raul Arges, intra in reparații. Astfel, traficul auto se va inchide timp de sase luni, incepand de joi, timp in care circulatia se va desfasura pe un pod provizoriu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca, in 20 iunie, autoturismele, care trec podul peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere, cu ocazia Zilei Podului.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri Acordurile-Cadru pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile ale A2, pe sectorul Bucuresti - Fundulea, conform unui comunicat al companiei. Lucrarile sunt impartite in doua loturi. Lotul 1 - km (12+000 - km…