- Documentația pentru Contractul destinat proiectarii și execuției secțiunii 4 a autostrazii Pitești-Sibiu, a fost trimisa astazi la ANAP pentru verificare și validare. Dupa finalizarea acestei etape, Contractul pentru proiectare și execuție va putea fi postat pe SEAP, pentru ofertare. Proiectarea acestei…

- Vanzatoarea cheama o colega in ajutor, dar animalul se face repede nevazut. Compania a reactionat si a transmis ca a retras imediat toate produsele din vitrina pentru distrugere, fiind restabilite conditiile igienico-sanitare. „Ne cerem scuze clientilor pentru incidentul regretabil din Curtea de Arges.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- Astazi s-a incheiat perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau Borș, parte a autostrazii Brașov-Tg.Mureș-Cluj-Oradea (autostrada Transilvania). Secțiunea 3 C, are o lungime de aproximativ…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, stabilise trei meciuri de verificare pe perioada stagiului de pregatire de la Curtea de Arges, dar, la acest moment, doar unul mai e sigur, cel de sambata, 17 februarie, de la ora 11.00, cu FC Arges locul 7 in…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse patru oferte pentru proiectarea si executia centurii orasului Bacau, proiect estimat la 773,65 milioane lei (166,22), fara TVA. Centura Bacau reprezinta unul dintre cele mai importante proiecte pentru…

- Luni, 12.02.2018, ora 16:00, au fost depuse in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) urmatoarele oferte pentru procedura de achizitie publica a contractului "Proiectare si executie varianta de ocolire Bacau": Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL Asocierea SC PHOENIX…

- • Alte șase videocamere vor urmari tot ceea ce se intampla afara sau in interior Violeta Stoica Cele 50 de autobuze noi Diesel Euro 6 pe care Primaria Ploiești intenționeaza sa le achiziționeze vor fi impanzite de camere de supraveghere, potrivit caietului de sarcini publicat sambata, 10 februarie,…

- Primaria Municipiul Deva aduce la cunoștința tuturor persoanelor interesate ca, incepand de luni, 29 ianuarie 2018, execuțiile de lucrari, prestarile de servicii și furnizarile de produse care indeplinesc condițiile de achiziție directa vor fi inițiate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Doua firme asteapta astazi anuntul privind rezultatul licitatiei de atribuire a lucrarilor de expertizare tehnica (ET) si de intocmire a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru cladirea Aviatiei Utilitare. Potrivit anuntului publicat cu mai bine de doua luni in urma pe Sistemul…

- Joi, 25 ianuarie, de la ora 13.00, la sediul Curții de Apel Pitești va avea loc dezbaterea publica cu titlul „Efectele consumului de droguri asupra tinerilor”. Sunt invitați sa participe reprezentanți ai instantelor judecatoresti din circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel Pitesti, precum si reprezentanti…

- Statul a investit peste 150 de milioane de euro pentru construcția a doua hidrocentrale pe raul Jiu, iar acum trebuie sa le treaca in conservare. Curtea de Apel București a anulat autorizațiile de construcție chiar inainte de darea lor in folosința.

- Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)....

- Traficul este intrerupt, sambata, pe Drumul National 7C – Transfagarasan, intre Curtea de Arges si Barajul Vidraru, in zona localitatii Arefu, din cauza caderilor masive de pietre de pe versant.

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Cele trei blocuri de locuințe din cartierul barladean Bariera Puiești vor fi ridicate de SC ConsProiect M SRL Botoșani, desemnata caștigatoare la licitația organizata pentru proiectarea și execuția lucrarilor. Investiția se ridica la 18,1 milioane de lei. Pe 5 septembrie 2017, Agenția Naționala pentru…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Emil Sandoi este noul antrenor al echipei FC Argeș. Fostul selectioner al nationalei de tineret a semnat in urma cu putin timp contractul cu FC Argeș pe o perioada de 18 luni. Obiectivul antrenorului este obtinerea promovarii in Liga I la finalul editiei de campionat 2018 – 2019. Sandoi a fost jucatorul…

- Incendiu de proportii in urma caruia 10 foameni au ramas pe drumuri. Zece persoane au ramas pe drumuri aseara, la Curtea de Argeș, dupa ce baraca in care locuiau a ars din temelii. Construcția era din lemn și adapostea șase familii in patru garsoniere. Reprezentanții Primariei i-au dus pe cei zece la…

- SC Transgilyen SRL a solicitat in instanța ”beneficiul nerealizat” pentru neefectuarea serviciului de transport calatori in perioada iulie 2008 – aprilie 2013 Consiliul Judetean Alba a fost obligat de Curtea de Apel Cluj-Napoca sa plateasca suma de 1,6 milioane de lei catre firma Transgilyen SRL, ”beneficiu…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.…

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, raspunde amenintarii primarului Gabriela Firea ca il da in judecata si publica documente care arataca exista o licitatie in desfasurare privind amenajarea unui patinoar in parcul Romniceanu. "In ce privește…

- "In ultimele doua luni de zile am rescris o aplicatie, aplicatia de metrou M6 (magistrala 6 spre Otopeni - n.r.). Suntem in masura sa anuntam astazi ca pe data de 27 vom depune aceasta aplicatie in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA si ca avem tot aranjamentul financiar pentru magistrala…

- Regele Mihai a fost înmormântat sâmbata seara în noua Catedrala din Curtea de Arges, la funeralii participând reprezentantii mai multor familii regale si imperiale. Galeria Foto.

- In 2012, in toiul unor proteste politice mai polarizante ca niciodata, un tanar de 20 ani a mers in Piața Universitații. Nu știa ce cauta acolo și nici de partea cui ar trebui sa fie. A vazut un steag mare al monarhiei și l-a apucat de un colț, ramanand așa cateva ore. A facut-o pentru ca acea bucata…

- Fostul suveran a fost inmormantat la Curtea de Arges, unde sunt inhumati si ceilalti regi ai Romaniei. Regele Mihai a fost inmormantat la catedrala arhiepiscopala si regala din Curtea de Arges, dupa o ceremonie privata la care au participat doar membrii familiei regale.

- In urma cu putin timp s a inchiat ceremonialul de inmormantare a MS Regele Mihai in necropola bisericii de la Curtea de Arges.Familia Regala si a dorit o necropola noua deoarece vechea biserica de la Curtea de Arges nu mai putea adaposti si alte morminte. Printre altii, acolo odihnesc: Neagoe Basarb,…

- Personalitați și membri ai Caselor Regale din strainatate participa sambata la funeraliile Regelui Mihai . Printre aceștia, și Prințul Charles. Despre Prințul Charles și Principesa Margareta s-a scris, in trecut, ca au fost la un pas sa se casatoreasca . O revista spaniola a prezentat-o in 1974 pe Principesa…

- Cortegiul funerar cu Majestatea Sa Defuncta Regele Mihai a plecat din Gara Baneasa cu trenul Regal spre Curtea de Arges, acolo unde ultimul Suveran al Romaniei va fi inmormantat alaturi de sotia sa, Regina Ana.

- Regele Mihai I va fi inmormantat astazi, la Curtea de Arges, la funeralii urmand sa participe reprezentanti a zeci de case regale din intreaga lume. Traficul rutier va fi restrictionat sambata, in centrul Capitalei, pana in a doua parte a zilei, pentru funeraliile Regelui Mihai I.

- Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, 16 decembrie, in centrul Capitalei, pentru o procesiune de inmormantare in care trupul regelui Mihai va fi urcat pe un afet de tun si dus de la fostul Palat Regal la Patriarhie.Regele Mihai va fi inmormantat, sambata, in jurul orei 19.00 la Catedrala Arhiepiscopala…

- Regele Mihai I va fi inmormantat astazi, la Curtea de Arges, la funeralii urmand sa participe reprezentanti a zeci de case regale din intreaga lume. La ora 10.25, un scurt serviciu religios va fi oficiat in Sala Tronului de la Palatul Regal. Slujba va fi oficiata de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe…

- Regele Mihai va fi inmormantat sambata, la Curtea de Argeș, langa Regina Ana. Iata programul transmis AMPRESS de Casa Regala: Ora 10.05. Sala Tronului – Reprezentanții cultelor religioase aduc un ultim omagiu Regelui Mihai. Ora 10.10 – 10.21. Sala Tronului – Garda la catafalc a membrilor Casei Majestatii…

- Contractul de proiectare si executie a variantei de ocolire a judetului Bacau, in lungime de aproape 31 de kilometri, a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), termenul limita de transmitere a ofertelor fiind 12 februarie 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrare a…

- Regele Mihai I a fost citat vineri, 15 decembrie 2017, la Tribunalul Arad, desi maine urmeaza sa fie inmormantat la Curtea de Arges. Ultimul suveran al Romaniei a fost dat in judecata de catre un pedofil.

- Documentația pentru licitația de construire a șoselei de centura a Bacaului, „Varianta de ocolire a Bacaului” – cum este numit proiectul de Compania de Autostrazi și Drumuri Naționale (CNAIR), se afla spre validare la Autoritatea Naționala de Achiziții Publice (ANAP), iar licitația ar putea sa fie publicata…

- Avand in vedere perioada imediat urmatoare este acea perioada a anului cand au loc sacrificari traditionale de animale, DSP Arges prezinta mai multe informatii catre populatia judetului. Trichineloza este o boala transmisa ocazional de la animal la om, produsa de parazitul Trichinella Spiralis, care,…

- Gara din Curtea de Arges. O adevarata bijuterie arhitectonica, gara regala din Curtea de Arges a fost construita în mai putin de un an la cererea regelui Carol I si dupa planurile arhitectului francez Andre Lecomte de Nouy, acelasi care restaurase si

- Pregatiri astazi in Gara Baneasa. A fost adus Trenul Regal, cu care va fi dus corpul neinsuflețit al Majestații Sale Defuncte de la Bucuresti la Curtea de Argeș. S-au facut și cateva probe ca totul sa decurga fara probleme.

- UPDATE, ora 20:27 – Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, in aceasta seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat de sute de oameni, acolo unde va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea, la Curtea de Arges. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui…

- Principele Nicolae a fost prezent pe aeroport, acolo unde a fost adus sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai. Aeronava Spartan cu sicriul suveranului a aterizat pe Aerportul Otopeni cu putin inainte de ora 11:00. La aeroport, sicriul Regelui Mihai a fost intampinat de fiicele Majestatii Sale,…

- Judecatoria Chisinau, oficiul Buiucani, i-a permis primarului suspendat sa iasa din tara in perioada 13-17 decembrie, pentru a putea participa la inmormantarea regelui Mihai, sambata, la Curtea de Arges. Primarul suspendat este acuzat de trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor…

- Dupa ce va trece de Pitesti, Trenul Regal va intalni gara din comuna Bascov. Aceasta isi pastreaza farmecul de altadata, desi cladirea pare una parasita. De trei ori pe zi, prin gara Bascov trece un singur tren spre Curtea de Arges. Trenul Regal va trece apoi prin gara din comuna Baiculesti.…

- Pe 12 decembrie, mare parte a colindatorilor va aparține orașului Pecica. De acolo vor sosi elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazar”, corul aceluiași liceu, copiii Clubului de Copii din Pecica, alaturi de elevii Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” din municipiu și solista Anastasia Solomie. Aceștia…

- Casa Regala a Romaniei a actualizat programul funeraliilor Regelui Mihai, anuntand ca in ziua inmormantarii, dupa ceremonia din Piata Palatului Regal, trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi dus pe un afet de tun pana la Patriarhie. Ulterior, va fi dus la Curtea de Arges cu Trenul Regal. „In ziua…

- Licitația pentru realizarea proiectului tehnic la stadionul de atletism din Craiova a fost urcata in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și se afla in etapa de verificare. Firma care va caștiga proiectarea va avea trei luni la dispoziție sa ...

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai I va fi transportat de la București la Curtea de Argeș cu Trenul Regal, a anunțat sambata Biroul de presa al Casei Majestații Sale. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, sâmbata viitoare, dupa scurta ceremonie religioasa și…

- In vederea reducerii posibilitaților de producere a unor evenimente care sa afecteze siguranța cetațenilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a dispus unitaților subordonate intensificarea acțiunilor menite sa asigure un nivel ridicat de protecție la nivelul comunitaților. Astfel, Inspectoratul…