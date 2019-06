Răbdare, răbdare, facem canalizare

Când, în urmă cu opt-nouă ani, la Jimbolia s-a anunţat că se va introduce canalizare, lumea a primit vestea cu mare bucurie. The post Răbdare, răbdare, facem canalizare appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]