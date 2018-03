Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca de la ora 3:00 a fost redeschisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe autostrada A2, pe sectorul Drajna-Fetesti, iar pe sectorul Bucuresti-Drajna se circula controlat in coloana, sub supravegherea Politiei…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este a fost deschisa duminica, incepand cu ora 18:00, pe DN 2B, intre Buzau si Sendreni, DN 22B, intre Braila si Galati, DN 21, intre Braila si Slobozia, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila – Drajna), DN 21A (Baraganu – Tandarei), DN 2B (Braila – Galati) si DN 22B (Vizireni – Sendreni, judetul Galati), din cauza fenomenului meteo de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, potrivit…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna), DN 21A (Baraganu - Tandarei), DN 2B (Braila - Galati) si DN 22B (Vizireni - Sendreni), din cauza fenomenului meteo de ploaie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca incepand cu ora 13:15, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna km 36 000 ndash; km 105 000 pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 13:15, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, care a fost blocata in cursul diminetii de miercuri intre localitatile Zabratau si Crasna, din cauza apei acumulate pe carosabil, a fost reluata in jurul orei 13,30, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Masura…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben si cod portocaliu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe autostrazile A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule - informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa, joi, de la ora 16:45, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta deschiderea circulatiei rutiere pe doua drumuri din judetul Tulcea, intre Horia si Nalbant si intre Topolog si Cataloi, incepand cu ora 8:00, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Ramane insa restrictia de tonaj,…

- Circulatia rutiera a fost deschisa, joi dimineata, pe DN 22, intre localitatile Baia si Ovidiu, km 232+900 - 287+456, dar cu o restrictie de tonaj pe un sector de drum, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, pe sectorul de drum din DN 22 Smardan…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22, intre Baraganul (judetul Braila) si Tandarei (judetul Ialomita), ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe drumuri din judetele Tulcea si Buzau ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Circulatia rutiera este inchisa pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea) și pe zeci de drumuri naționale, iar pe alte sectoare de drum sunt restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA inchiriaza 17 autoutilitare pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta DRDP . In acest sens, CNAIR SA va organiza si desfasura o procedura publica pentru atribuirea contractului "Inchiriat autoutilitara transport mixt…

- Incepand cu ora 09:00 se redeschide circulatia rutiera pe DN 39E, pentru toate categoriile de vehicule, intre localitatile Constanta si Cumpana. Reamintim ca acest sector de drum a fost inchis din cauza vizibilitatii foarte reduse ca urmare a viscolului. Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 3, intre localitatile Murfatlar si Constanta din judetul Constanta, precum si pe DN 23B intre Maicanesti si Ciorasti din judetul Vrancea, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, a anuntat,…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului, si pe DN 21, intre Slobozia si Calarasi, precum si pe DN 3A, pe DN 2N si pe tronsonul Branesti-Calarasi al DN3, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 10 drumuri nationale si pe doua autostrazi.Circulatia rutiera…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Circulatia rutiera s-a inchis, de la ora 17:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele si Zimnicea, si pe DN 5A, intre localitatile Falastoaca si Izvoarele (judetul Giurgiu), din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se arata intr-un comunicat de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.Citeste…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a DN39, intre km 32+700 - 33+700. Potrivit unui comunicat al CNAIR, transmis…

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost temporar noros, iar in cursul zilei, pe arii extinse, au cazut precipitații sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 6/mp, la Suciu de Sus. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din Tulcea si Constanta, dupa ce au fost ridicate restrictiile de tonaj, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus joi dimineata restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire. …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, în perioada 14 - 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru a asigura circulatia rutiera în conditii de…

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale.