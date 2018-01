Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes - Turda.

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care și autoturisme, raman nemodificate, &i...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta intr-un comunicat ca, in perioada 14 – 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru ...

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru…

- In 2018 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vizeaza darea in folosința a 157 de kilometri și nu se va face rabat de la respectarea calitații. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a spus, marți, presei, la inspecția tehnica a lotului 3 de la Autostrada Sebeș-Turda,…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe acest tronson.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri ca mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din Bucuresti vor fi finantate din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020.Citeste si: Tudose RUPE TACEREA: Ce spune premierul despre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale.

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, DN 7 si DN 39.

- Parlamentul da liber la numiri politice in companiile care au capital de stat. La propunerea grupurilor PSD-ALDE, zeci de societati de stat si regii autonome vor avea aceasta soarta. Deputatii au fost convocati marți seara pentru vot in comisia economica. Miercuri propunerea a trecut prin vot in plenul…

- CNAIR a receptionat, in 2017, 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, CNAIR,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungând la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar înca nu pot fi dati în folosinta, a anuntat duminica, într-un…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reabilitat anul acesta sute de kilometri de drum national, a consolidat poduri consolidate, a deblocat zeci de proiecte si a dat in folosinta 15,4 kilometri de autostrada, informeaza CNAIR printr-un comunicat remis, duminica, AGERPRES.…

- Sapte oferte au fost depuse pentru ultima etapa din reabilitarea DN 76, Ionesti – Varfurile, un proiect de 77 de milioane de lei, fara TVA, care presupune constructia unui numar de cinci poduri, amenajarea a cinci parcari, dintre care una de lunga durata, amenajarea a cinci statii de autobuz, precum…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va receptiona lucrarile numai daca proiectele si rigorile standardelor de calitate sunt respectate de antreprenori, insa...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va receptiona lucrarile numai daca proiectele si rigorile standardelor de calitate sunt respectate de antreprenori, insa neconformitatile constatate pe mai multe loturi de autostrada, aflate in executie, fac imposibila receptionarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a semnat contractul de proiectare si executie, in valoare de 17 milioane lei (3,7 milioane euro), fara TVA, pentru centura orasului Comarnic. Contractul a fost incheiat intre CNAIR si asocierea Next Level Europe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic, in valoare de peste 17 milioane de lei, fara TVA.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca a eleborat si depus Aplicatia de finantare pentru proiectul privind constructia autostrazii Targu Mures-Ogra-Campia Turzii, in valoare de 1.826.928.177,05 de lei. Proiectul ”Constructia autostrazii Targu Mures-Ogra-Campia…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini video cu parapetul central metalic elastic cu cabluri instalat, in premiera, de CNAIR pe un drum din Romania. ”In premiera puteți vedea tronsonul de 2 km de pe DN2/E85 pe care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instalat un parapet…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat incheierea perioadei de depunere in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a ofertelor din cadrul procedurii de achiziție publica a contractului "Proiectare și execuție Varianta de ocolire a Municipiului Barlad".…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu s-a prezentat marți, 28 noiembrie, pentru recepționarea lucrarilor de pe Lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Aiud și Decea, susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. Mai mult, potrivit acestora, CNAIR „cauta…

- Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca pe 30 noiembrie și 1 decembrie circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane este interzisa pe sectoarele de drum si in intervalele orare prevazute in tabelul de mai jos: Incalcarea…

- Circulația vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie pe anumite tronsoane de drum de pe A2, DN 7 și DN 39, in intervale orare specifice, potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare…

- Posta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat impreuna cu Zipper Services o licitatie organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13 milioane, cu o durata de doi ani, a anuntat luni Posta Romana. Posta este asociata, in proiect, cu…

- Varianta de ocolire a municipiului Tg-Jiu, adica drumul de centura care inconjoara orașul, cu o lungime de 20 de km, e departe de a fi finalizata. Pe langa lucrarile contractate deja de firma italiana Collini Lavori SpA, in suma de 151 de milioane de lei, ce trebuiau finalizate in luna octombrie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni redeschiderea circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe podul de la Soimus, din judetul Hunedoara. Circulatia a fost inchisa o saptamana din cauza lucrarilor efectuate in cadrul proiectului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a dat in 2017 doar trei dispozitii de incepere a lucrarilor in contracte cu o valoare mai mare de cinci milioane de lei. Dispozitia de incepere a lucrarilor semnifica inceperea efectiva a acestora. Valoarea este dezamagitoare…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA informeaza clientii operatorilor de telefonie mobila ca din cauza unor activitati de mentenanta/upgrade la sistem ele informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), incepand de sambata…

- Compania Strabag a castigat licitatia pentru realizarea lotului Targu Mures - Ungheni de pe autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, valoarea contractului fiind de 192 milioane lei fara TVA, informeaza miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 'A fost…

- Un transport agabaritic se deplaseaza in perioada 13 – 16 noiembrie, cu intreruperea locala și temporara a traficului rutier, de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II la Ghimbav, județul Brașov, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Ruta pe care…

- Solutia gasita de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in cazul alunecarilor de teren de pe Autostrada Orastie-Sibiu, este plantarea unor arbori pe versantul ce o ia la vale. Inca din weekend, a inceput plantarea de salcami, pe dealul Bucium. Reprezentantii Companiei…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a fost somat sa intervina de îndata și sa rezolve problema din comuna Tureni generata de separatoarele de beton de pe DN 1. ”Situatia rutiera inacceptabila din comuna Tureni a devenit deja de notorietate nationala.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ca a ridicat restrictiile de circulatie pe segmentul Sibiu-Sebes de pe autostrada Sibiu - Orastie, dupa ce au fost reparate fisurile aparute in urma cu patru...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ridicarea restrictiilor de circulatie pe autostrada Sibiu – Orastie, segmentul Sibiu-Sebes, dupa ce au fost reparate fisurile aparute in urma cu patru zile. ”Incepand cu ora 20.00 se circula fara restrictii,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, in intervalul orar 01.00 - 02.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata sau intrerupta ca urmare a unor lucrari de mentenanta la sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca a inceput, luni, lucrarile de reparatii pe segmentul de 70 de metri, cu crapaturi si fisuri, din autostrada A1, sensul Sibiu – Sebes. Vezi si Noi CRAPATURI și DENIVELARI pe AUTOSTRADA Sebeș-Sibiu, pe un segment de drum…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri ca a fost deschisa circulatia pe patru benzi si pe pasajul care tranziteaza apeductele Apa Nova, pozitionat la kilometrul 57 al centurii de nord-vest a Capitalei, lucrarile finalizate avand o valoare de 106,6 milioane…

- O restrictie de viteza de 60 km/h pe Autostrada 1, iar pe un segment de drum de 200 de metri traficul a fost deviat pe banda 2, dupa ce pe sensul de mers Sibiu-Sebes au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului pe o lungime de 70 de metri, informeaza joi CNAIR. La fata locului a fost…

- Pe sensul Sibiu-Sebes al autostrazii Sibiu-Orastie au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului pe o lungime de 70 de metri, fiind impusa restrictie de viteza de 60 de kilometri la ora, pe un segment de drum de 200 de metri, unde traficul a fost deviat pe banda 2, anunta Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a finalizat procesul de elaborare a documentatiilor de atribuire pentru aproape 56 de kilometri din Autostrada Transilvania, acestea fiind transmise pentru validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), a anuntat, luni,…

- Sunt sanse ca lucrarile pe lotul 2 din Autostrada Sebes-Turda, intre Alba Iulia si Aiud, sa continue intr-un ritm mai bun. Cel putin asta ar fi interpretarea vestii ca, pentru acest tronson, unul dintre constructori primeste inca aproximativ 2,6 milioane euro de la Compania Nationala de Administrare…

- Veste buna pentru Autostrada Sebeș-Turda: CNAIR deconteaza facturi pentru lucrarile lotului 2, intrerupte din cauza lispei de motorina Constructorul lotului 2 de autostrada Sebes Turda primeste inca aproximativ 2,6 milioane euro de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Mai…

- V. Stoica Deocamdata, semnarea unui acord-cadru pentru contractarea serviciilor de deszapezire a autostrazii A3 pe tronsonul București-Ploiești cu valabilitate pana in iarna anului 2020 a ramas, in coada de pește, deși procedura de achiziție a fost lansata in luna octombrie a anului 2016! Doar doua…