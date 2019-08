Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera in punctul de frontiera Giurgiu-Ruse se va desfasura luni, intre orele 10:00-14:00, alternativ pe cate un sens. Aceasta masura a fost luata ca urmare a efectuarii masuratorilor de planeitate si rugozitate in vederea receptiei finale a lucrarilor de reabilitare a partii carosabile.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca marti, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Conform unui comunicat de presa, lucrarile vor dura aproximativ 12 ore, dar, pentru a se usca…

- Traficul in punctul de frontiera Giurgiu-Ruse va fi ingreunat aproximativ 17 ore, marti, pentru efectuarea unor lucrari de asfaltare, a anuntat CNAIR. Potrivit unui comunicat al CNAIR, marti, 30 iulie, in jurul orei 11:00, incep lucrarile de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu-Ruse,…

- Restrictiile de circulatie in zona podului peste raul Arges, de la kilometrul 36 al Autostrazii Bucuresti - Pitesti, vor fi ridicate vineri seara la ora 18:00, ca urmare a finalizarii lucrarilor la calea de rulare a podului, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Podul de pe DN 5, peste raul Arges, de la Adunatii Copaceni, se inchide de astazi, timp de sase luni, pentru reparatii, iar circulatia se va desfasura pe podul provizoriu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

- Circulatia vehiculelor cu masa totala mai mare de 24 de tone si masele pe axe mai mari de 7 tone va fi restrictionata, incepand cu data de 1 iunie, pe sectoarele de drum din Ucraina pe care se vor inregistra, in timpul zilei, temperaturi de peste 28 de grade Celsius, a anuntat, vineri, Compania Nationala…