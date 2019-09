Stiri pe aceeasi tema

- DN 1 se inchide astazi, 19.08.2019, in judetul Brasov In perioada 19.08.2019, ora 07:00 - 23.08.2019, ora 20:00, circulatia rutiera se va inchide pe DN 1 km 257+710, in zona localitatii Ucea de Jos, judetul Brasov, in vederea executarii lucrarilor de reparatii la trecerea la nivel cu calea ferata.…

- Circulatia pe DN 67C – Transalpina va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august 2019, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii celei de-a IV etape a „Campionatului National de Drift”, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres.…

- Stadiul lucrarilor la Varianta Ocolitoare Bacau este, in prezent, de 32%, la patru luni de la demararea constructiei, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres."Perioada…

- Podul de pe DN 5, peste raul Arges, de la Adunatii Copaceni, se inchide de joi, timp de sase luni, pentru reparatii, iar circulatia se va desfasura pe podul provizoriu, informeaza miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Valoarea estimata a lucrarilor…

- Circulatia rutiera pe podul de la kilometrul 36 al Autostrazii Bucuresti - Pitesti (A1) a fost deschisa partial, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Astfel, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Bucuresti -…

- Circulatia rutiera pe DN 7 este inchisa complet, joi si vineri, in zona localitatii Topoloveni, judetul Arges, din cauza unor lucrari de montare a unor grinzi la podul peste raul Carcinov, scrie news.ro.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca traficul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si reprezentantii Politiei Rutiere au decis luarea unor masuri in vederea fluidizarii traficului in zona Agentiei de Incasare Fetesti, avand in vedere ca in minivacanta de Rusalii, in zona, se pot inregistra ambuteiaje din cauza numarului…