- In perioada 22.12.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 23.12.2018 ora 23.00 (ora Romaniei), respectiv 24.12.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 26.12.2018 ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone.

- Compania de Drumuri a anuntat vineri o regula noua pentru cei care trec podul peste Dunare intre Giurgeni si Vadu Oii. Vehiculele rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul auto (autoturisme), care trec podul peste Dunare in sensul Giurgeni – Vadu Oii, nu achita…

- Taxa de trecere peste poduri a fost introdusa din rațiuni pur financiare, dar suntem in prezența unei duble impuneri, atata timp cat utilizatorii drumurilor publice din Romania platesc rovinieta, care reprezinta o taxa pentru utilizarea drumurilor și podurilor amplasate pe drumurile naționale și autostrazile…