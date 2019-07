CNAIR are un nou director general. Iata cine i-a luat locul lui Narcis Neaga Sorin Scarlat a fost numit miercuri director general interimar al CNAIR, la numai o zi dupa ce Narcis Neaga demisionase din aceasta functie, potrivit surselor Ziare.com.



Sorin Scarlat are 38 de ani, este inginer, absolvent al Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri din Bucuresti. In prezent este si doctorand.



A coordonat mai multe proiecte de constructii de drumuri de mare viteza in mediul privat. Potrivit CV-ului sau, a coordonat un santier de autostrada pe care au lucrat 600 de persoane.



A lucrat la Compania de Drumuri intre anii 2008 si 2011 si apoi din nou,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

