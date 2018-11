CNAIR anunta restrictii de circulatie, pe 30 noiembrie si 1 decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca asocierea Itinera - Retter Projectmanagement a fost desemnata castigatoare pentru realizarea tronsonului de autostrada Targu Mures - Ungheni, parte din autostrada Brasov - Oradea. Astfel, asocierea a…

- Masinile cu motoare diesel nu mai au acces pe o portiune dintr-o autostrada din Germania. Interdictia a fost impusa de o instanta administrativa in zona orasului Essen, inclusiv pe un segment al Autostrazii A40, informeaza site-ul T-online.de. De asemenea, instanta judiciara obliga…

- Romania ar putea construi o autostrada mare in fiecare an daca ar avea o rata de colectare a TVA-ului ca in Bulgaria, a afirmat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, la conferinta anuala organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "In Bulgaria avem…

- Profitul net al OMV Petrom a crescut cu 44%, in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, pana la 2,66 miliarde de lei, conform datelor anuntate miercuri. In aceeasi perioada, vanzarile OMV Petrom au crescut cu 13%, pana la 16,1 miliarde de lei.…

- Soferii care tranziteaza zi de zi zona de nord a Capitalei asteapta cu maxim interes inaugurarea ultimiilor 3 km din A3, care uneste Soseaua Petricani cu autostrada. Termenul avansat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, in septembrie a fost noiembrie 2018. "Apreciez ca in cursul lunii…

- Circulatia va fi oprita pe 10 octombrie pe A1, intre Soimus si Simeria, pentru montarea de indicatoare rutiere pe drumurile nationale (DN 76, nodurile cu DN 7 la Soimus - Deva si DN 7 Simeria) si in special pe tronsonul de autostrada. Astfel, miercuri, vor incepe efectiv lucrarile de realizare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni, in timpul unei vizite la fabrica Avioane Craiova SA, ca au fost desemnati constructorii primelor doua tronsoane ale drumului expres Craiova-Pitesti, cu o lungime totala de 58 de kilometri. Dupa ce vor fi construite si date in folosinta, cele doua sectoare…

- Roman Abramovic a scos la vanzare clubul britanic Chelsea Londra. Miliardarul rus solicita 3,3 miliarde de euro in schimbul formatiei pe care o detine din 2003, anunta Bloomberg. Potrivit sursei citate, Roman Abramovic a refuzat recent o oferta de 2,5 miliarde de euro.…