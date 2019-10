Numarul posturilor de director din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va scadea de la 28, in prezent, la 12, in urma reorganizarii, ceea ce va presupune o economie de peste 10 milioane de lei la bugetul institutiei, se arata intr-un comunicat de presa al companiei, transmis duminica AGERPRES. "In data de 08.10.2019 a fost adoptata organigrama CNAIR SA - Central. Aceasta organigrama a fost stabilita in functie de cerintele si principiile necesare eficientizarii activitatii companiei. De asemenea, s-a luat in calcul si optimizarea circuitului documentelor, in perspective…