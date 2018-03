Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Din cauza ninsorii abundente si a viscolului…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, care a fost blocata in cursul diminetii de miercuri intre localitatile Zabratau si Crasna, din cauza apei acumulate pe carosabil, a fost reluata in jurul orei 13,30, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Masura…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca documentatia pentru contractul privind proiectarea si executia sectiunii 4 a autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru verificare si validare. Dupa validare,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta deschiderea circulatiei rutiere pe doua drumuri din judetul Tulcea, intre Horia si Nalbant si intre Topolog si Cataloi, incepand cu ora 8:00, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Ramane insa restrictia de tonaj,…

- Circulatia rutiera a fost deschisa, joi dimineata, pe DN 22, intre localitatile Baia si Ovidiu, km 232+900 - 287+456, dar cu o restrictie de tonaj pe un sector de drum, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, pe sectorul de drum din DN 22 Smardan…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22, intre Baraganul (judetul Braila) si Tandarei (judetul Ialomita), ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe drumuri din judetele Tulcea si Buzau ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, in aceasta dimineata, ca circulatia este blocata pe DN1, la iesirea din Predeal spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al CNAIR Brașov, Elekes Robert, un TIR a derapat, din cauza vitezei, și a blocat complet traficul.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictii de tonaj pe DN 1A, intre localitatile Blejoi - Valenii de Munte - Cheia - limita judet Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Masura a fost luata din…

- Circulatia rutiera pe DN 5 intre Adunatii Copaceni si Giurgiu a fost redeschisa, incepand cu ora 11:50, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. CNAIR mentioneaza ca circulatia se va desfasura in coloana, dirijata…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 3, intre localitatile Murfatlar si Constanta din judetul Constanta, precum si pe DN 23B intre Maicanesti si Ciorasti din judetul Vrancea, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, a anuntat,…

- Inchiderea circulației pe DN 23B intre Maicanești și Cioraști Azi, 27.02.2018, incepand cu ora 04:30, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 23 B, intre localitațile Maicanești și Cioraști (județul Vrancea), km 0+000 – km 15+000, din cauza viscolului…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR remis AGERPRES, reprezentantii…

- Circulatia rutiera s-a inchis, de la ora 17:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele si Zimnicea, si pe DN 5A, intre localitatile Falastoaca si Izvoarele (judetul Giurgiu), din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se arata intr-un comunicat de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- Este dezastru total cand vorbim de autostrazi. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat recent, prin purtatorul de cuvant, ca inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat…

- "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi propune, pentru anul in curs, un rezultat brut de 1,086 milioane de lei, la venituri totale de 6,469 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie, din luna august a anului trecut, depunerea unui document pentru obținerea avizului Post-ul CNAIR intarzie de 5 luni depunerea documentație pentru avizul de mediu, pentru largirea la 4 bezni a DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- La 159 de ani de la Mica Unire, Moldova si Tara Romaneasca nu sunt legate si printr-o autostrada. Daca planurile initiale includeau posibilitatea unei autostrazi intre Focsani si Buzau, cele anuntate pe finalul mandatului lui Tudose vizeaza doar un drum expres, si acela via Braila. Soseaua rapida care…

- CNAIR SA recomanda folosirea rutei alternative Bucuresti - Drajna (pe A2) - DN 21 spre Calarasi si retur Din cauza conditiilor meteo nefavorabile (viscol la sol pe DN3), recomandam conducatorilor auto care se deplaseaza pe relatia Bucuresti - Calarasi (DN3) sa foloseasca urmatorul traseu: Bucuresti…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni intr-un comunicat ca lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- Conducatorii auto care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. Prezentam lista…

- CNAIR actualizeaza prețurile la rovinieta. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca prețurile la rovinieta, in timp, vor crește pentru anumite tipuri de autovehicule de pana la trei ori. In alte cazuri, prețul ramane neschimbat. Pentru vehiculele de transport de marfa cu…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat, sambata, patru imagini cu loturile 1 și 2 ale Autostrazii Sebeș Turda, care se intind de la Sebeș la Aiud. La inspecția in vederea recepției care a avut loc saptamana aceasta, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a declarat,…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro,…

- In 2018 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vizeaza darea in folosința a 157 de kilometri și nu se va face rabat de la respectarea calitații. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a spus, marți, presei, la inspecția tehnica a lotului 3 de la Autostrada Sebeș-Turda,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza marti, 9 ianuarie, receptia finala la lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda. Ulterior, daca nu vor fi identificate noi neconformitati, se va putea deschide circulatia.

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4. CNAIR ar putea realiza receptia in luna februarie Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi,…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, joi, cea de-a doua faza a proiectului de reabilitare a Drumului National 76, lotul Deva - Oradea, un proiect in valoare de aproape 591 de milioane de lei, fara TVA. Proiectul precupune reabilitarea a peste 170 de kilometri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca, pentru anul 2018, tarifele exprimate in euro pentru utilizarea podului peste Dunare, in sensul Giurgiu – Ruse, raman neschimbate. Totodata, nivelul tarifelor exprimat in lei si dolari este actualizat la cursul…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si la siguranta circulatiei…