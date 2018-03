UPDATE: Se închid drumurile

UPDATE: La acest moment, circulatia pe DN 2B Buzau -Braila a fost reluata, se circula in conditii de iarna. Recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu viteza adaptata permanent conditiilor meteo si de trafic, precum si sa respecte indicatiile echipajelor de politie aflate in trafic sau in punctele de informare. În urmă cu puțin… [citeste mai departe]