Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri Acordurile-Cadru pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile ale A2, pe sectorul Bucuresti - Fundulea, conform unui comunicat al companiei. Lucrarile sunt impartite in doua loturi. Lotul 1 - km (12+000 - km 24+000) Calea 1 si 2, are o lungime de 12 km, si va fi executat de S.C. Porr Construct S.R.L. la o valoare a lucrarilor de 41,7 milioane de lei, fara TVA. Lotul 2 - km (24+000 - km 36+000) Calea 1 si 2, tot in lungime de 12 km, va fi executat de S.C. Saga Business Construct S.R.L, la o valoare a lucrarilor…