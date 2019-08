CNAIR a recepţionat lotul 4 Lugoj – Deva, dar nu poate fi deschis circulaţiei Motivul pentru care circulația nu poate fi deschisa pe lotul 4 al autortrazii Lugoj - Deva este acela ca recepția lucrarilor la lotul 3 nu a fost finalizata. Pe lotul 3 se afla bretelele care ar fi trebuit sa descarce traficul, insa din cauza calitații slabe a lucrarilor de pe lotul 3, porțiunea nu a fost recepționata de CNAIR. „Cei 22 de kilometri receptionati pe Autostrada 1 ( A1), intre localitatile Soimus si Ilia din judetul Hunedoara ( Lotul 4 Lugoj- Deva), nu au putut fi deschisi circulatiei din cauza ca nu poate fi descarcat traficul rutier de pe acest sector.", informeaza CNAIR… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

