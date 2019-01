Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara va lansa prima licitație pentru achiziția de rame electrice 20 de rame electrice noi vor fi achiziționate, in prima etapa, valoarea acestora fiind estimata la 120 milioane euro. Noile rame vor trebui sa atinga viteza de 160 km/h și sa asigure, fiecare, o capacitate…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat marti ca asteapta raportul secretarului de stat pentru finalizarea achizitiei de corvete, insa a precizat ca este o procedura "extrem de complexa" si nu doreste sa "puna presiune" pe Departamentul pentru Armament. "Termenul pe care l-am dat (12…

- Primaria Timișoara avea ca termen limita 31 decembrie 2018 pentru depunerea proiectelor pe Axa 4 POR, pentru care avea alocate automat 53 de milioane de euro. Pana la Craciun, municipalitatea n-a depus insa niciun proiect. Guvernul a prelungit insa acest temen pana pe 29 martie 2019, salvand astfel…

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere tramvaie noi in București și va demara o licitație publica. Fabricanții se pot inscrie pana pe 14 februarie 2019 și trebuie sa indeplineasca mai multe condiții eliminatorii. Municipalitatea pune la bataie peste 181 de milioane de euro, iar furnizorul trebuie sa aduca…

- Compania Municipala Strazi, Poduri și Pasaje București SA a lansat, marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția de panouri de gard și materiale necesare montarii acestora. Investiția Companiei ar urma sa fie de peste un million de lei informeaza mediafax. In…

- "Le principe du plaisir", un tablou de Rene Magritte, adjudecat pentru suma de 26,8 milioane de dolari, a batut recordul la licitatii pentru pictorul belgian, in timpul unei vanzari la casa Sotheby's, in cea de-a doua zi a licitatiilor de toamna de la New York, scrie AFP.Lucrarea de Rene Magritte…

- Vila poetului Octavian Goga, proiectata de arhitectul Horia Creanga in 1938 si construita in zona Gradina Icoanei, a fost estimata de Artmark Historical Estate intre 5 si 6 milioane de euro, avand un pret de pornire de 4,5 milioane de euro.Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta organizeaza o licitatie pentru achizitia serviciului de intretinere si curatenie la sediile din cadrul institutiei. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 6 noiembrie 2018. Valoarea estimata a contractului, conform anuntului de participare, este…