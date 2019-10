Stiri pe aceeasi tema

- Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș, in zona comunei Saliștea! CNADR a luat aceasta decizie dupa ce au aparut tasari pe calea de rulare la kilometrul 276. Pentru ca tasarile puneau in pericol circulația vehiculelor, autoritațile au decis inchiderea unei benzi. ”Avand in vedere apariția…

- Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș. CNADR a luat aceasta decizie dupa ce au aparut tasari pe calea de rulare la kilometrul 276. Pentru ca tasarile puneau in pericol circulația vehiculelor, autoritațile au decis inchiderea unei benzi.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila,…

- Fostul principe al Casei Regale a Romaniei are permisul suspendat pentru o perioada de 90 de zile, dupa ce, in localitatea Baiculesti din judetul Arges, a depasit limita legala de viteza. Limita de viteza este in zona respectiva de 50 de km/h. Potrivit unor surse locale, Nicolae Medforth-Mills avea…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca in primul semestru al acestui an, in cadrul programului de intretinere si reparatii curente la infrastructura feroviara, au fost ridicate mai multe restrictii de viteza. Din totalul de 490 de restrictii existente pe intreaga retea feroviara s-au…

- Inaugurat abia cu un an in urma, segmentul de autostrada dintre Gilau si Nadaselu are nevoie, deja, de intervenția muncitorilor. Asfaltul este plin de petice, iar pe margine pamantul a luat-o la vale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cercetarile DIICOT sunt blocate de Gheorghe Dinca. Barbatul a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, insa la reconstituire i s-a facut rau. Ulterior, acesta a acuzat ca a fost batut de anchetatori, la momentul reținerii.Citește și: In plin SCANDAL național, parinții…

- Turcia va raspunde in cazul unei „amenintari inacceptabile” din partea SUA cu privire la impunerea de sanctiuni din cauza achizitiei sistemului rusesc de rachete S-400, a informat luni Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, adaugand ca el considera ca presedintele american Donald Trump doreste…

- Ziarul Unirea Din cauza lui Dorel de la autostrada Sebeș-Turda, furnizarea apei, intrerupta, in CONTINUARE, in cateva localitați din Alba, intrucat turbiditatea este peste limita admisa Din cauza lui Dorel de la autostrada Sebeș-Turda, furnizarea apei, intrerupta, in CONTINUARE, in cateva localitați…