- Mai multe trenuri de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur au acumulat intarzieri de pana la 145 de minute, luni dimineata, iar CFR anunta ca, in conditiile in care intre Ciulnita si Constanta nu poate fi utilizata tractiunea cu locomotive electrice, au fost anulate…

- Mai multe trenuri au acumulat, duminica seara, sute de minute de intarziere din cauza conditiilor meteo, respectiv a chiciurei depuse pe liniile de inalta tensiune. Conform tabelei de sosiri din Gara de...

- Multe trenuri inregistreaza in prezent intarzieri de sute de minute la sosirea in Gara de Nord din Capitala, din cauza fenomenul meteorologic de ploaie inghetata, potrivit informatiilor afisate pe site-ul companiei de stat CFR...

- Mai multe trenuri inregistreaza in prezent intarzieri in Gara de Nord din Capitala, unele si de cateva ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul companiei de stat CFR Calatori, scrie news.ro.Astfel, trenul InterRegio (IR) 347, care vine de la Viena, inregistra o intarziere de 400 de minute…

- Din cauza ploii inghetate, care asterne polei pe pistele Aeroportului Otopeni, mai multe curse aeriene sunt intarziate cu cel putin 20 de minute, duminica, atat la decolare cat si la aterizare, iar cursa Lufthansa de la Frankfurt la Bucuresti a fost anulata.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ieri ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa intre in sala de operatii din cauza neregulilor in ceea ce priveste regulamentul de sporuri.

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Politiei Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Masina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere.

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Simularea Evaluarii Naționale 2018, pentru elevii de clasa a VIII-a, se desfașoara normal in toate școlile din București și in majoritatea centrelor din țara. Sindicaliștii FSLI anunțasera boicotarea testelor, in București și 28 de județe. Ministerul Educației spune ca pot fi acțiuni spontane, dar care…

- Traficul se desfasoara ingreunat, pe un singur fir, vineri seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, intre judetele Sibiu si Valcea, in urma coliziunii dintre trei tiruri. Nu sunt persoane ranite, informeaza Centrul Infotrafic.

- Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane a transmis, vineri seara, ca pe DN7, la kilometrul 184, in localitatea Bujoreni, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 tiruri. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, formandu-se astfel coliziunea…

- Traficul rutier pe autostrada A2 s-a redeschis joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta.

- In cursul diminetii, 16 curse aeriene au inregistrat intirzieri de pana la 30-40 de minute si, punctual, de pana la 60 de minute pe aeroportul Otopeni, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, a anuntat miercuri…

- Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa marti dimineata, 12 curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, anunta Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). …

- Un numar de 12 curse aeriene inregistreaza intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor, informeaza marti Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. "Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. In cursul diminetii, 12 curse…

- Spre deosebire de judete ca Gorj, Ilfov, Giurgiu, Constanta sau Bucuresti, in care, inca de duminica, s-a anuntat inchiderea scolilor, pentru cel putin una sau doua zile, din cauza gerului si viscolului, in judetul Vaslui, procesul de invatamant s-a desfasurat normal. Nicio unitate scolara vasluiana…

- Un numar de 19 trenuri care ar fi trebuit sa soseasca sau sa plece din Bucuresti, Timisoara si Craiova aveau intarzieri, marti dimineata, in jurul orei 8:30, din cauza viscolului, potrivit CFR Calatori.

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Un numar de 16 trenuri sunt anulate luni dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR...

- Un numar de 16 trenuri sunt anulate luni dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR Calatori. Cele mai semnificative intarzieri sunt consemnate in cazul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu – Sebes, in zona localitatii sibiene Aciliu, au avut loc doua evenimente rutiere. Unul in care a fost implicata o platforma care transporta un autoturism (la km 276+500 de metri)…

- Traficul intre Calea Dorobanti si strada Polona a fost blocat timp de aproximativ o ora, dupa ce un copac a cazut pe reteaua de contact a troleibuzelor si pe o conducta de gaze. RATB a anuntat ca au fost blocate troleibuzele liniilor 79 si 86, iar la fata locului au fost trimise echipe de…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul acestei dimineți, pe raza judetului Cluj nu existau drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna. In…

- Am facut astazi o vizita inopinata in Aeroportul Henri Coanda, pentru a verifica daca serviciile de curațenie publica sunt in grafic și daca principala poarta aeriana a Romaniei iși menține standardele de calitate a serviciilor.Ca pasager, de cum intri in aeroport, observi imediat ca totul…

- Traficul international de persoane si marfuri prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse se desfasoara acum printr-un nou terminal care are disponibile zece benzi de lucru, se arata intr-un comunicat de presa, emis, vineri, de ITPF Giurgiu. "Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul…

- Traficul feroviar pe relatia Craiova - Timisoara se desfasoara cu transbordare auto intre statiile Drobeta Turnu Severin si Garnita, dupa ce 3 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat si un vagon s-a rasturnat pe segmentul de cale ferata Valea Alba - Simian, informeaza CR SA printr-un…

- ♦ Numarul de pasageri de pe aeroporturile din tara s-a dublat in ultimii patru ani ♦ Cele mai mari cresteri au fost inregistrate anul trecut de aeroporturile din Suceava, Oradea si Tulcea ♦ Fata de 1998, traficul aerian s-a majorat de zece ori.

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- Fenomenul impune din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier, o conduita preventiva pe toata durata deplasarii pe drumurile publice. Este necesar sa se ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum, iar fiecare manevra in trafic…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 25 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de marti, 23 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis duminica. “Nicio cursa nu este anulata si nu se inregistreaza intarzieri…

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES. "Nicio cursa nu este anulata si nu…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, traficul aerian se desfasoara normal. Se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta. Nicio cursa nu este anulata și nu se inregistreaza intarzieri din cauza conditiilor meteo. Pistele, platformele și caile de rulare a aeronavelor sunt deschise…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri in graficul trenurilor inscrise in circulatie, informeaza CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in cursul zilei…

- Aeronavele decoleaza de pe Aeroportul International Iasi cu pana la patru ore intarziere din cauza operatiunilor de degivrare, au declarat joi, pentru AGERPRES, reprezentantii unitatii. Purtatorul de cuvant al Aeroportului International Iasi, Elena Troia, a declarat ca, in prezent, se zboara in conditii…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza publicul ca traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile inregistrate pe raza judetelor aflate sub Cod Portocaliu si Cod Galben de vant puternic si…

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu traficul aerian se desfasoara normal, a anuntat luni Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei.”Se aterizeaza si se…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 15 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. Read More...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 15 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. In conditiile in care in ultimele 24 de ore precipitatiile sub forma de ninsoare au fost reduse din punct de vedere cantitativ,…

- Pe șoselele din Mehedinți acționeaza utilaje de deszapezire Foto: Mihai Badescu Traficul se desfasoara în conditii de iarna pe drumurile nationale si judetene din nordul judetului Mehedinti, unde ninge înca de noaptea trecuta. Pe DJ 670 - Malovat - Baia de Arama, între localitatile…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Compania Ryanair are mari probleme in ultimele zile cu zborurile de la și spre Timișoara. Mai mulți pasageri ne-au semnalat faptul ca au avut intarzieri mari la plecarile și aterizarile la Timișoara. Astfel, potrivit pasagerilor, in data de 8 ianuarie, cursa de Stansted/Londra a decolat de pe Aeroportul…

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost operat joi dupa-amiaza la Spitalul "Floreasca" din Capitala, unde a fost internat in cursul diminetii.Iordache a fost supus unei interventii laparoscopice la colecist. Operatia a durat mai putin de o ora, informeaza news.ro. Vezi și: ATENȚIE, au…

- Cei 13.000 de turisti care sunt izolati de lume de doua zile in statiunea alpina elvetiana Zermatt din cauza caderilor abundente de zapada vor putea in curand sa ia trenul daca vor dori, au anuntat miercuri reprezentanti locali citati de AFP. "Linia de cale ferata Zermatt - Tasch va fi…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense.

- Un nou accident rutier s-a produs marți la amiaza, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit IPJ Alba.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre un autocamion si doua autoturisme, traficul rutier pe DN1, la kilometrul 426, se desfasoara alternativ pe un fir, in ambele sensuri, pe raza localitatii Unirea, in judetul Alba. Evenimentul s-a…