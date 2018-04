Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat marti conducerii CN Aeroporturi Bucuresti un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului Otopeni si interventii la pista 2 (3.500 m) pentru ca aceasta sa fie integral operationala. Lucrarile vor incepe pe 12 aprilie.…

- Comunicat. Continua lucrarile de intretinere si reparatii la nivelul municipiului Arad. Programate in intervalul martie-aprilie, acestea au suferit unele mici intreruperi cauzate de vreme. Zilele...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) estimeaza ca pana la sfarșitul anului 2020 vor fi gata 253 de kilometri de autostrada, cu aproape 100 de kilometri mai puțin decat anunțasera premierul Viorica Dancila și ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit informațiilor…

- „Daca acesti greci (n.n.- Aktor SA, constructorul desemnat impreuna cu Euroconstruct Trading 98 sa continue executia) nu vor incheia lucrarile la timp, ne mutam pe santier. Tronsonul acela ar trebui sa fie gata pana la inceputul anului scolar", a declarat Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3.…

- Lucrarile pentru finalizarea intrarii in Bucuresti, zona Petricani, a autostrazii Bucuresti-Ploiesti ar trebui incheiate „pana incepe anul scolar 2018-2019”, iar daca nu vor fi gata la timp „ne mutam pe santier”, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „Daca acesti…

- "De ieri (luni - n.r.) am inceput lucrarile de reparatii stabilite de comun acord cu consultantul. In zonele cu exces de bitum frezam si punem din nou asfalt", au declarat marti pentru Economica.net reprezentanti ai constructorului. In paralel cu lucrarile de reparatii, firma constructoare deruleaza…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate. „Am facut un proiect de reorganizare a companiei de drumuri, am aprobat saptamana trecuta un proiect de organizare…

- CFR Marfa a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructura, de peste 100 de milioane de euro, iar daca CFR Infrastructura ar folosi toti banii pe care ii are de primit de la aceasta companie am avea sute de kilometri de pe care restrictiile ar fi ridicate, a declarat, luni, ministrul…

- Pana in toamna vor fi date in folosinta locuintele sociale noi construite in campusul Henri Coanda. Este promisiunea primarului Constantei, Decebal Fagadau, care astazi a aprobat in sedinta de consiliu local un proiect privind transferul terenurilor de sub imobile. Criteriile de acordare ale locuintelor…

- Fenomenul meteorologic de ploaie inghetata impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Henri Coanda si nu se stie cat va dura aceasta situatie. ”In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale.…

- Una dintre cele mai asteptate autostrazi din Romania ar putea fi data in folosinta chiar anul acesta. Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Citeste si:…

- Prezent miercuri 14 martie, la Alba Iulia, Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca și-a fixat ca obiectiv deschiderea loturilor 3 și 4 ale Autostrazii Sebeș-Turda in luna mai. Acestea se intind pe 29 de kilometri, de la Aiud pana la Turda. Ca urmare a anunțului facut de acesta, membrii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri, ca Guvernul lucreaza la un proiect de simplificare a procedurilor de achiziții, astfel incat sa fie la standarde deja consacrate la nivelul UE, precizand ca spera sa se elimine pe cat posibil ”acest sport național al contestațiilor”. ”Am…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, la o conferinta, ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si a tot ceea ce este conex acesteia, cu o reducere progresiva a restrictiilor de viteza. "Ma preocupa foarte mult faptul ca…

- "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut progresiv, sigur ca este oarecum pacat ca trebuie sa ne fixam ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le dezvoltau in anii 90, dar exista si acest obiectiv pe langa, desigur, terminarea…

- 19 martie este data anuntata de autoritati pentru inchiderea traficului pe podul metalic de la Maracineni, care leaga Muntenia de Moldova. Firma care va executa lucrarile de reparatii la pod s-a adresat deja Inspectoratului de Politie, care si-a dat acordul pentru inchiderea traficului, iar acum asteapta…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10.00-17.00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta, intre kilometrii 12-35, precum si a sensului catre capitala,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a participat la Summitul ministerial privind transportul care are a avut ca tema „Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”, eveniment organizat la Budapesta.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, participa astazi, 6 martie 2018 la Budapesta, la Summitul ministerial privind transportul care are ca tema ”Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”. Participanții dezbat aspectele sociale din domeniul transportului rutier cuprinse in inițiativele…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a solicitat Directiilor de Sanatate Publica judetene sa realizeze o evaluare a bolnavilor care au nevoie de ajutor medical si care locuiesc in judetele aflate sub cod portocaliu de ninsori si viscol. "Inca de ieri, 25 februarie, am…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține ca nu poate repara vagoanele CFR Marfa- pentru ca firmele care se ocupa cu reparații nu se prezinta la licitații. In replica, reprezentanții societațiilor susțin ca Lucian Șova nu a scos la licitații contracte, pentru a putea sa vina sa contracteze și…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile, potrivit paginii de Facebook a Ministerului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca nu concepe ca pana in anul 2020, cand va avea loc Campionatul european, sa nu existe legatura pe cale ferata intre Otopeni si Bucuresti.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care "cei de la Calea Ferata" sa le identifice in raport cu alti detinatori de infrastructuri, cum a fost cazul podului tehnic care s-a prabusit peste linia ferata, in apropiere de Ploiesti.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a avut joi, 15 februarie, o intalnire de lucru cu reprezentanți ai uzinelor care repara material rulant pentru CFR Calatori și cu membrii din conducerea operatorului național de transport feroviar de persoane. Discuțiile au urmarit gasirea unor soluții in contextul…

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Sectorul de constructii va creste in acest an cu 3,5%, urmand ca ritmul sa scada la 0,2% in 2019, pentru a urca la 1,9% in 2020, in conditiile in care anul trecut acest segment a consemnat un declin de 5,4%, potrivit prognozei actualizate a Bancii Transilvania. Statistica publicata astazi…

- Lucian Bode, deputat PNL si presedinte al Comisiei pentru Transporturi, a deschis sedinta, precizand ca scopul este de a afla cauzele blocajelor care au dus la amanarea finalizarii autostrazilor care sunt in executie si mai ales care sunt solutiile. „In Romania avem 748 de kilometri de autostrada,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute, informeaza…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Muzeul Judetean Gorj a realizat un proiect pentru reabilitarea Casei Memoriale „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu. Lucrarile vor demara in primavara si vor fi realizate de angajatii Muzeului Judetean Gorj. Conducerea muzeulu...

- Dupa ce ieri „Adevarul” scria ca Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest dupa ce s-a incheiat contractul cu compania, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit News.ro.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat intr-un interviu acordat RFI ca finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei „nu va mai dura mult”, desi in ultimul program de guvernare termenul avansat este anul 2020.

- Intr-un interviu acordat RFI, noul ministru al Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca finalizarea lucrarilor la amanatul metrou din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura...

- Capitalizarea Companiei Nationale "Posta Romana" (CNPR) ar trebui sa fie incheiata in maximum doua luni, iar din partea celor de la Fondul Proprietatea nu ma astept la nimic bun, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Lucian Sova, fostul ministru al Comunicatiilor, cu ocazia evenimentului de predare…

- ”Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”, a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren. ”Apreciez…

- 69 de elevi din clasele 0 – VIII care frecventeaza cursurile la Rahau invața, dupa revenirea din vacanța de iarna, intr-un spațiu amenajat și dotat adecvat pentru activitațile școlare. Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a lua decizia finala in ceea ce priveste alocarea unei sume de circa 300 de milioane de euro pentru magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, a declarat luni ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

- Lucrarile de constructii noi au crescut cu 2,8%, în primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, în conditiile în care volumul lucrarilor a scazut pe total ca serie bruta cu 6,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.…