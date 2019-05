Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii mașinilor afectate de scurgerile de apa cauzate de reparațiile neconforme realizate in parcarea sosiri a Aeroportului Internațional „Henri Coanda” vor fi despagubiți. Anunțul a fost facut de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) care a precizat ca cei vinovat de producerea pagubelor…

- Mai multe autoturisme care se aflau la nivelul superior al parcarii Sosiri a Aeroportului Internațional Henri Coanda au avut de suferit din cauza unor scurgeri de apa cauzate de executarea unor lucrari de reparații. Proprietarii acestora, insa, vor fi despagubiți, potrivit reprezentanților Companiei…

- O cantitate mare de apa s-a scurs pe masinile din parcarea Sosiri a Aeroportului "Henri Coanda", din cauza unor lucrari necoforme la nivelul superior al parcarii, anunta Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care solicita posesorilor autoturismelor afectate sa anunte imediat personalul…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, lucreaza zilele acestea la reabilitarea accesului in parcarea de la Poarta 1 si la fluidizarea traficului in interiorul acesteia.Totodata, dupa finalizarea lucrarilor statia de taxi va fi mutata in interiorul parcarii. In acest sens, a fost amenajat…

- La tronsonul dinspre statuia lui Mihai Eminescu s-au realizat nivelurile -3 și -2, iar acum se lucreaza la cofrarea peretelui și pregatirea turnarii planșeului final. Tronsonul al doilea, insa, spre Sinagoga Zion, este abia in faza turnarii radierului. In weekend s-au turnat peste 1.000 metri cubi…

- Parcarea subterana aferenta Halei Agroalimentare Centrale a ajuns, in special pe timpul nopții, un loc obscur, in care iși dau intalnire tinerii amatori de “escapade”nocturne, consumatorii de alcool care iși fac veacul pe strazile municipiului și alte categorii de oameni care nu “sfințesc” locurile…

- O scurgere radioactiva importanta a avut loc pe 5 martie la Uzina Metalurgica de la Rabnita, in Transnistria, afla la aproximativ 140 de kilometri departare de Chisinau si ar depasi de 300 de ori norma admisa, informeaza ziarulnational.md. Referitor la situatia creata, Biroul pentru Politici de Reintegrare…

- Mai multe aeronave de mari dimensiuni care zboara dinspre Asia catre Europa vor face escala, miercuri seara, pe Aeroportul Henri Coanda, dupa ce Pakistanul si-a inchis spatiul aerian, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). "Ca urmare a situaţiei din Pakistan, care a condus…