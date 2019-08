CNAB anunţă modificări ale fluxurilor rutiere de acces la şi de la Aeroportul Henri Coandă, din 2 septembrie Prioritatea de circulatie in actualul sens giratoriu de la iesirea din Aeroportul International Henri Coanda (AIHC) se va schimba de luni, 2 septembrie, urmand ca prioritate sa aiba autovehiculele care parasesc zona aeroportului, anunta vineri Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Potrivit CNAB, modificarile fluxurilor rutiere de acces la/de la Aeroportul International Henri Coanda au fost necesare in contextul demararii de catre CFR SA a lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare intre AIHC si Gara de Nord. "In vederea demararii de catre CFR SA a lucrarilor pentru legatura feroviara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a anuntat vineri modificari ale fluxurilor rutiere de acces la/de la aeroport, odata cu demararea de catre CFR a lucrarilor pentru calea ferata intre aeroport si Gara de Nord, astfel ca fluxul principal de acces la aeroport dinspre Bucuresti va fi modificat…

