CNA avertizează radiodifuzorii pentru decenţă în gestionarea cazului Caracal Avand in vedere modul in care a fost prezentat cazul crimelor de la Caracal, membrii Consiliului National al Audiovizualului le reamintesc radiodifuzorilor obligatia de a trata cu decenta si responsabilitate acest subiect si de a respecta, in cadrul programelor audiovizuale, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine, precum si asigurarea informarii corecte - prevazute in legislatia audiovizualului. Mentionam, totodata, ca directia de specialitate din cadrul CNA va realiza o monitorizare de linie pentru a evalua modul in care… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

