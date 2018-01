Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate pentru emisiuni de stiri si dezbateri difuzate de posturile de televiziune in perioada 10-12 noiembrie, pentru modul in care au fost abordate subiecte legate de relatiile din interiorul…

- O ediție a emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1 din vara anului trecut a atras furia celor de la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Pentru 45 de minute, pe post s-a vorbit despre cazul unei fetițe care a murit de rujeola și care ar fi reinviat ulterior, atragand o amenda de 50.000 de lei,…

- Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 50.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru o editie a emisiunii „Acces Direct” difuzata pe 26 iulie care a continut un reportaj si o dezbatere in direct despre un „savant” care a teleportat si a inviat o fetita in varsta de…

- Zeci de mii de oameni din toata tara au protestat, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la…

- Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti. Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre…

- Zeci de mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Mii de oameni din toata tara au ajuns la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Acestia s au adunat in Piata Universitatii, apoi au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala…

- Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat deja sambata in Piata Universitatii, insa numarul acestora ar urma sa creasca in conditiile in care in prima parte a zilei au venit manifestanti din tara, cu trenul sau cu masinile si multi altii sunt inca pe drum, potrivit news.ro.Protestul fata de modificarea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Un protest de amploare este programat sambata in București. Oamenii sunt așteptați in Piata Universitatii, apoi urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA). News.ro…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Difuzarea in bucla a imaginilor cu crima de la metrou la mai multe televiziuni a fost sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa discutii aprinse intre membrii forului audiovizual, scrie NEWS.RO. Citeste si: Rasturnare de situatie…

- Kanal D este postul de televiziune pe care Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat-o cu o amenda usturatoare. Televiziunea a fost amendata cu 200.000 de lei, joi, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie.

- Televiziunea Kanal D a fost amendata cu 200.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie.Televiziunea Kanal D a fost sanctionata la propunerea lui Radu Herjeu, in baza articolului 35,…

- Valentin-Alexandru Jucan a anuntat, marti, ca si-a dat demisia din Consiliul National al Audiovizualului (CNA), iar atributiile sale de membru titular al CNA vor fi preluate de membrul supleant Mihail Marius Badea. „Astazi, 16 ianuarie, am informat presedintele Consiliului National al Audiovizualului…

- Realitatea TV a fost amendata cu 20.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru multiple incalcari ale legislatiei audiovizuale in doua editii ale emisiunii „Jocuri de putere”, difuzate pe 13 si 14 septembrie.Potrivit raportului de monitorizare, emisiunile au avut…

- *Fraților, s-o fi transformat presa, in special cea audiovizuala, din a patra putere in a patra putoare in stat, dar sa știți ca nici unii dintre cei care ar trebui s-o țina in frau nu se simt prea bine! De luni bune, Consiliul Național al Audiovizualului pare sa fi devenit un fel de azil de […]

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional o procedura care priveste alte institutii", a explicat senatorul PSD Serban Nicolae, cel care a propus eliminarea acestor texte de lege. Este vorba de art. 30, alin. 6, 7 si 8 din Legea CSM. "Se instituie in Legea…

- Consiliul National al Audiovizualului a discutat astazi doua editii din luna iunie ale emisiunii „In gura presei“, prezentata de Mircea Badea, care au atras 465 de reclamatii. Dupa vizionare si deliberari, membrii CNA au decis sa penalizeze postul Antena 3 o somatie publica si o amenda.

- Televiziunea Antena 3 a fost somata public de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru doua editii ale emisiunii „In gura presei” in care prezentatorul Mircea Badea a criticat protestatarii din Piata Victoriei, folosind un limbaj injurios. Somatia a fost propusa de Radu Calin Cristea,…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a somat public Antena 3 pentru doua editii ale emisiunii „In gura presei” in care prezentatorul Mircea Badea a criticat protestatarii din Piata Victoriei, folosind un limbaj injurios, conform News.ro. Intr-una din edițiile reclamate, Badea spus ca oamenii…

- Difuzarea imaginilor surprinse de camerele video la statia de metrou Dristor, marti seara, cand o tanara a fost ucisa de o femeie care a impins-o in fata unei garnituri de metrou a fost reclamata de mai multe persoane la Consiliul National al Audiovizualului (CNA)....

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018 pentru Consiliul National al Audiovizualului, pentru Consiliul Legislativ si pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.

- Reclamele la pariuri sportive vor putea fi difuzate doar dupa ora 23.00. Fotbalul romanesc ar putea intra in colaps, dupa decizia CNA. Fotbalul romanesc primeste o lovitura dura din partea CNA. Consiliul National al Audiovizualului a decis ca reclamele la pariuri sportive online vor putea fi difuzate…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a hotarat, joi, sa sesizeze autoritatile de reglementare in domeniul programelor audiovizuale din Franta si Cehia, tarile care au licentiat Eurosport, Discovery, National Geographic si TLC pentru a difuza in Romania spoturi publicitare la pariuri sportive…

- Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) reamintește posturilor de radio și de televiziune obligația de a-și adapta programele in mod corespunzator, avand in vedere instituirea a trei zile de doliu național in memoria Regelui Mihai. "Ca urmare a Hotarârii Guvernului nr. 870…

- Propunerea legislativa defineste comunicarile necomerciale audiovizuale si stabileste formele acestora – anuntul de interes public, campania sociala si apelul in scop caritabil. Se impune reglementarea comunicarilor necomerciale audiovizuale in legislatia primara, Consiliul National al Audiovizualului…

- Dogan Media, compania care opereaza televiziunea Kanal D, a intrat in concursul organizat de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru acordarea frecventelor radio, prezentand proiectul pe care mizeaza.

- Televiziunea Antena 3 a fost amendata cu 30.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru incalcari ale legislatiei audiovizuale in editia din 24 mai a emisiunii ”Sinteza zilei”, in care au fost facute acuzatii la adresa Monicai Macovei, fost ministru al Justitiei.Potrivit…

- In platoul emisiunii “Aici eu sunt vedeta” s-a incins o bataie, dupa modelul celei de la Ruginoasa, intre prezentatorul Dan Bittman și invitații sai, Maria Dragomiroiu, Tavi Colen și Diana Bișinicu.

- Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei”, in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum „smenar”, „alcoolic” si „mincinos patologic”, conform stiripesurse.ro In aceasta emisiune,…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a cerut, joi, intrarea in legalitate a spotului publicitar pentru suplimentul alimentar Korill, care a fost difuzat in perioada 1 – 14 mai de mai multe televiziuni, acesta continand afirmatia ”reduce colesterolul si trigligeridele”.Potrivit unei…

- Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 30.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru incalcarea legislatiei audiovizuale cu privire la protectia minorilor in mai multe editii ale emisiunii ”Insula iubirii”, in care s-a folosit un limbaj vulgar si s-a prezentat un comportament…

- Postul Realitatea TV a fost amendat de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru o editie a emisiunii „Jocuri de putere“, realizata de Rares Bogdan si in care au fost lansate atacuri dure la adresa institutiei si a anumitor membri.

- Televiziunea Realitatea TV a fost amendata, marti, cu 85.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru o editie a emisiunii „Jocuri de putere”, moderata de Rares Bogdan, difuzata pe 28 septembrie, in care au fost lansate atacuri la adresa institutiei, dupa ce Consiliul amendase postul…

- Televiziunea Realitatea TV a fost amendata, marti, cu 85.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru o editie a emisiunii „Jocuri de putere”, moderata de Rares Bogdan, difuzata pe 28 septembrie, in care au fost lansate atacuri la adresa institutiei, dupa ce Consiliul amendase…

- CNA a scos la concurs 24 de frecvențe radio. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a adoptat, in data de 10 octombrie 2017, decizia privind scoaterea la concurs a 24 de frecvențe radio, dintre care 14 FM (Frequency modulation) și 10 AM (Amplitude modulation). „Va fi o posibilitate pentru noi sa…

- Președintele Consiliului Național pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii Private din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, atentioneaza ca multi patron spun ca vor face concedieri, pentru ca nu vor putea suporta financiar cresterea salariului minim de la 1.450 de lei la 1.900 de lei de anul viitor. Aproape…