Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a primit 2.719 voturi pentru, 41 impotriva, iar noua voturi au fost nule. 'Este o promovare la exceptional. Sunt multi colegi cu vechime in partid, cu state vechi, care au dus batalii pentru partid si care ar fi putut candida pentru aceasta functie. Am ales totusi sa va formulam aceasta…

- ”Ne-am salutat, am stat de vorba preț de un minut, doua, nu mai mult. Fotografia este de azi. Am vorbit ca niște viitori parteneri de guvernare. Domnul Klaus Iohannis va caștiga in fața oricarui adversar. Are in spate cel mai puternic partid din Romania, plus milioane de romani. Noi am vrea adversar,…

- Deputații au votat Codul electoral care prevede ca romanii din Diaspora vor putea vota timp de trei zile la alegeri, iar in ultima zi de vot pana la ora 23:59. De asemenea, aceștia vor putea vota și prin corespondența. Proiectul a trecut cu 228 de voturi pentru, un vot contra și 19 abțineri. Deputatții au…

- ”Congresul PSD s-a terminat. Cateva concluzii, privind din opozitie: 1. Viorica Dancila se consolideaza in partid, iar mesajul sau este complet diferit! Fara greseli, fara neintelegeri, atent, rezervat. 2. Noul Fat Frumos al PSD este Eugen Teodorovici! A castigat a doua functie…

- Rezultatele provizorii ale referendumului publicate de Biroul Electoral Central arata ca alegatorii prezenti la urne in judetul Neamt au votat covarsitor cu "DA" la ambele intrebari, conform agerpres.ro. La prima intrebare au votat cu "DA" un numar de 129.204 alegatori dintre cei 169.653 prezenti…

- La sectia de votare deschisa la Colegiul National "Costache Negruzzi" unde procentul celor care si-au expsrimat optiunea la alegerile europarlamentare a fost de 130- a castigat detasat Alianta 2020 USR PLUS cu 648 de voturi din 1349 exprimate, pe locul II a fost PNL cu 273, iar pe III PSD cu 123 de…

- Alegerile europarlamentare au adus schimbari masive in opțiunea de vot a romanilor. Nu doar in țara sau in statele din vestul Europei Alianța 2020 USR - PLUS a stralucit, ci chiar și in est. In Moscova, Partidul Social Democrat a luat 26 de voturi, USR PLUS 91, PRO Romania 20, iar PNL 96. ALDE și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat luni PSD si ALDE ca au "desfiintat" Parlamentul, ''in speranta disperata ca mai pot sa stoarca niste voturi pe ultima suta de metri''. "Ii acuz public pe cei de...