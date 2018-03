Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare.Iulian Dumitrescu…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Pe ordinea de zi a reuniunii conducerii PNL ce are loc duminica la Palatul Parlamentului au aparut doua puncte noi, dupa ce Iulian Dumitrescu a propus ca Ludovic Orban sa fie propunerea liberalilor pentru functia de premier, iar Orban a propus validarea lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la viitoarele…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni duminica, la Palatul Parlamentului, pe ordinea de zi figurand si stabilirea unor criterii de evaluare a filialelor teritoriale ale liberalilor, transmite Agerpres.

- Mai mulți membri ai ALDE au facut referire la Calin Popescu Tariceanu ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019. Printre aceștia s-a numarat și Norica Nicolai și Gratiela Gavrilescu.

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in Consiliul National de sambata, acolo unde va prezenta si o lista de masuri

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- "Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor care cu functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere. Am mai avut probleme cu directorii economici din spitale, cu directorii…

- Fara indoiala, propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi este, pana in acest moment, evenimentul anului, chiar mai importanta decat numirea Vioricai Dancila in fruntea guvernului. Cred ca CSM va da aviz negativ propunerii de revocare și e deja evident ca președintele Iohannis o va menține in funcție.

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca PSD este un partid serios care conteaza in Romania, drept pentru care „e corect sa vina cu propunere de candidat la Presedintie”.

- Jurnalistul Radu Tudor i-a adresat secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, o intrebare cheie, in contextul in care Congresul PSD se apropie cu pași repezi. "Spune Ecaterina Andronescu: La Congresul din 10 martie, trebuie sa ne gandim la desemnarea unui candidat la președinția…

- "Nu stiu daca desemnat este cea mai buna solutie, la Congresul din 10 martie, dar oricum cred ca trebuie sa ne gandim la acest lucru, pentru ca eu cred ca PSD este un partid serios, care conteaza in aceasta tara, in spectrul guvernarii si al administrarii tarii si cred ca este corect sa vina cu o propunere…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre revocarea Laurei Codruța Kovesi și a spus ce se va intampla daca aceasta va pleca de la conducerea DNA.

- Fostul premier Mihai Tudose a fost sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu avertismentul contraventional dupa declaratia "Daca steagul acela [secuiesc] flutura in vant, toti cei responsabili de acolo flutura si ei langa steag". CNCD a decis ca afirmatia fostului premier "reprezinta…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Remus Borza e de parere ca primarul general al capitalei are mai multe atuuri in fața lui Dragnea. Astfel, Firea ar avea șanse mai mari sa candideze impotriva lui Iohannis, la alegerile prezidențiale din 2019. „In cel mai rau caz, PSD-ul e staționar. Exista sondaje care arata chiar un plus…

- Tudose, la CNCD pentru declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc: A fost o lectie din care am invatat Fostul premier Mihai Tudose s-a aparat la CNCD pentru declaratia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc. El spune ca a fost ”o lectie din care a invatat ca e mai multa nevoie de rigurozitate…

- Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat sa creasca tensiunea in partid."Ai nevoie ca intreg partidul sa traga pentru candidatul sau candidata pe care partidul o alege. Cred…

- Zeci de mii de oameni din toata tara au protestat, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la…

- Euronews a transmis in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti. Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate…

- Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti. Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Protestul fata de modificarea legilor justitiei, a Codurilor penale, precum si fata de introducerea Declaratiei 600, incepe la ora 18:00, iar manifestantii vor pleca in mars la ora 19:30 catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala si Consiliul National…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Mihai Tudose are mari probleme! Fostul premier s-a ales cu o citație și va fi audiat dupa declarațiile referitoare la steagul secuiesc. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a informat, vineri, pentru AGERPRES, prin presedintele institutiei, Asztalos Csaba, ca Tudose va fi audiat,…

- Viorica Dancila este noul premier al Romaniei, numai ca numirea acesteia nu a fost scutia de controverse. Vorbim despre controverse, mai ales pentru ca nici aparitiile sau declaratiile acesteia nu au fost deloc unele care sa evite declansarea acestora. Astfel, in momentul izubcnirii conflictului…

- “Președintele, saracul, nu e o formula academica corecta, a luat o decizie raționala și constituționala. Acoperit total de Constituție. Raționala, a preferat sa scurteze criza în loc sa o prelungeasca, probabil nu știu daca era mai bine. Nu are mijloace constituționale sa declanșeze direct…

- Iohannis a luat rapid decizia de o desemna pe Viorica Dancila in functia de prim ministru, la scurt timp dupa consultarile cu partidele parlamentare, insa in decretul de desemnare a uitat sa treaca un lucru esential.

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Opozitia a pierdut miercuri o mare sansa de a prelua guvernarea, solutia potrivita fiind ca toate partidele, care nu fac parte din arcul guvernamental, sa fi mers cu un candidat comun in persoana liderului PNL.

- Inițiativa Timișoara și alte organizații civice din țara ii cer președintelui Romaniei sa nu o desemneze drept candidat pentru funcția de premier pe Viorica Dancila, propunerea coaliției PSD-ALDE. De asemenea, reprezentanții acestor organizații reamintesc faptul ca sambata, in 20 ianuarie, la ora 18,…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta în Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara,…

- Eurodeputata Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, a facut prima declarație publica dupa decizia conducerii PSD.„Le mulțumesc foarte mult colegilor mei pentru increderea acordata. Acest lucru ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana nu vad daca…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Presedintele Romaniei a auntat ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, ministrul Apararii ca premier interimar. Si de maine incep consultarile cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier.

- Anuntand ca a acceptat demisia pe care i-a prezentat-o Mihai Tudose, primul om in stat a precizat, intr-o scurta declaratie de presa, sustinuta in urma cu doar cateva minute, ca l-a desemat pe Mihai Fifor interimar in fruntea Executivului. Asadar, actualul sef al Ministerului Apararii este prim-ministru…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. „Scrisoare deschisa catre colegii din PSD Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD”, ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza…

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…