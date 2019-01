Stiri pe aceeasi tema

- In cele doua noi locuri, medicii de familie vor acorda asistenta medicala in cazul urgentelor minore, in zilele lucratoare, intre orele 15.00 - 8.00. In weekend si in timpul sarbatorilor legale, garda va fi asigurata pe parcursul intregii zile. „Serviciile medicale acordate de medicii de familie in…

- Nu s-a inregistrat niciun caz de rujeola in județul Alba in ultimele șapte luni, iar acoperirea vaccinala a crescut, depașind 90% la grupa de varsta 24 de luni. Astfel, DSP dorește sa transmita mulțumiri parinților. Aceștia au ințeles importanța vaccinarii, imunizarea fiind singura arma eficienta cu…

- DECIZII…Cabinetele de medicina de familie si stomatologie nu mai trebuie sa plateasca pentru a fi acreditate suplimentar in domeniul calitatii, dupa cum a precizat deputatul ALDE, Daniel Olteanu. Imbunatatirea calitatii serviciilor din sistemul sanitar este un deziderat permanent al tuturor, iar acreditarea…

- Deputații au aprobat, astazi, proiectul de Lege prin care cabinetele acestor categorii de medici sunt exceptate de la acreditarea Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astazi, cu majoritate de voturi, proiectul de Lege pentru modificarea…

- Majoritatea PSD ALDE din Parlament a respins un proiect de lege care isi propunea sa excepteze de la plata impozitului taxei pe cladiri constructiile in care medicii de familie isi desfasoara activitatea. Avertismentul vine din partea deputatului PNL de Constanta Bogdan Hutuca."Daca vrem cu adevarat…

- Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie – UPIMF, inregistrata in luna octombrie 2018 prin Decizia nr.137/2018, este noua organizație de tip federativ care reunește patronate ale medicilor de familie din paisprezece județe și este reprezentanta prin președintele ales Dr. Elena Angela…

- Conform Registrului național al practicilor medicului de familie, in raionul Ungheni sunt patru posturi vacante: cate unul - la Bumbata, pentru o populație de 1955 de persoane, la Pirlița - pentru 1686 de persoane; in satul Cornești - pentru 2010 persoane. Exista un post vacant și in zona Culei, pentru…