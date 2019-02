Cmpul petrolier libian el Sharara rămne nchis Zona petroliera El Sharara din Libia, cea mai mare a țarii, ramâne închisa deoarece un grup armat este înca în zona, a declarat președintele companiei petroliere de stat NOC, într-un video publicat de NOC duminica, citat de Reuters.

Câmpul cu o capacitate de 315.000 de barili pe zi a fost închis din decembrie, când garzile de stat și trupe aparținând unor triburi l-au confiscat pentru a face cereri financiare.



"Câmpul este închis din cauza prezenței unui grup de civili, a unei miliții armate și a unor militari cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte militanti islamisti au fost ucisi si alti 15 membri ai armatei egiptene au fost ucisi sau raniti in urma unei operatiuni a fortelor de securitate in regiunea Sinai din nordul Egiptului, au anuntat reprezentantii armatei, citati de Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Klaus…

- Statele Unite discuta direct cu sefi din armata venezueleana pe care incearca sa ii convinga sa il abandoneze pe presedintele Nicolas Maduro si pregatesc, de asemenea, noi sanctiuni menite sa il constranga pe acesta, informeaza Reuters, care citeaza un oficial de la Casa Alba.

- Cel puțin patru soldați libieni au fost uciși vineri, când forțele loiale lui Khalifa Haftar s-au confruntat cu un grup armat local, în încercarea de a se extinde spre sud, au spus oficialii militari, în timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat un numar total de 14…

- Seful legislativului venezuelean Juan Guaido, care l-a sfidat pe presedintele Nicolas Maduro autoproclamandu-se 'presedinte interimar' al Venezuelei, a recunoscut ca intre opozitie si reprezentanti ai armatei si serviciilor de securitate au avut loc intalniri secrete si a dat asigurari ca majoritatea…

- Trezoreria Statelor Unite a anunțat vineri ca lucreaza la înasprirea masurilor financiare asupra lui Nicolas Maduro, în sprijinirea eforturilor de a transfera controlul activelor guvernului catre liderul opoziției, Juan Guaido, relateaza Reuters. Declarația Departamentului de Trezorerie…

- Khetab Emir, unul dintre conducatorii gruparii Statul Islamic, a fost ucis intr-un raid in Afganistan, a anuntat armata americana, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Barbatul a fost ucis la 10 ianuarie, in estul provinciei Nangarhar. Emir, care era cunoscut sub mai multe nume, a facilitat…

- Forța de securitate a Kosovo Parlamentul de la Pristina a votat vineri o lege privind crearea unei armate kosovare, decizie care starneste preocupare in randul minoritatii sarbe din Kosovo si la Belgrad, anunța Reuters . “Regret ca a fost luata aceasta decizie in ciuda preocuparilor exprimate de NATO…

- Parlamentul din Kosovo a votat sambata pentru formarea unei echipe de negocieri in vederea solutionarii unor dispute cu Serbia, masura ce survine pe fondul cresterii tensiunior intre cei doi vecini, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea…