CME îşi îmbunătăţeşte obiectivele financiare anuale, după creşterea profitului în T3 In perioada iulie-septembrie 2019, CME a inregistrat un profit operational ajustat (OIBDA) de 41,40 milioane dolari, peste cifra de 39,2 milioane de dolari previzionata de analisti. Compania si-a imbunatatit pentru a treia oara in 2019 estimarile privind profitul operational ajustat din acest an, dar nu a dat o cifra exacta. In aprilie, CME prognoza ca va realiza in acest an un profit operational de aproximativ 240 milioane dolari si un flux de numerar de 170 milioane dolari. Veniturile nete ale companiei au urcat la 138,9 milioane de dolari in trimestrul trei din acest an, sprijinite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Druid, companie specializata in dezvoltarea de asistenti virtuali inteligenti, anunta castigarea la nivel national a tuturor celor 3 categorii la care a fost nominalizata in cadrul competitiei regionale CESAwards, respectiv „Best AI StartUp”, „Best Newcomer” si „StartUp of the Year”. Astfel, Druid…

- Compania americana AT&T detine 64% din actiunile obisnuite ale CME dar controleaza efectiv 75% din CME cand se iau in calcul actiunile preferentiale. Citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, Hlidacipes.org a anuntat ca AT&T vrea sa obtina aproximativ 47 de miliarde de…

- Compania care deține principala bursa din Hong Kong, Hong Kong Exchanges & Clearing, a facut o oferta de 32 miliarde de lire sterline (36,6 mil. dolari) pentru London Stock Exchange Group, transmite MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura data de frații Dedeman! Tranzacția uriașa facuta de…

- "Independent de activitatea operationala, rezultatele financiare ale Rompetrol Rafinare au fost influentate semnificativ de evolutia factorilor externi. Volatilitatea contextului global, fluctuatiile ridicate ale cotatiilor de piata la materiile prime si produsele finite, presiunea semnificativa…

- Angajatii din sectorul IT care lucreaza in Romania au cele mai mici salarii comparativ cu specialistii din acest domeniu care activeaza in celelalte tari din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro si publicate marti. Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania…

- Angajatii din sectorul IT care lucreaza in Romania au cele mai mici salarii comparativ cu specialistii din acest domeniu care activeaza in celelalte tari din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro si publicate marti. Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania incaseaza…

- Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania incaseaza un salariu mediu net de 805 euro pe luna, mai putin decat specialistii in domeniu din Ungaria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Estonia, Slovenia, Cehia sau Slovacia, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Bulgaria,…

- Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucreaza in IT le incaseaza specialiștii din Estonia, a caror medie salariala neta este de 1.567 de euro pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Sunt urmați de cei Slovenia, cu 1.341 de euro lunar, cei din Cehia,…