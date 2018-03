Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Paris le-a transmis un avertisment reporterilor sa nu se deplaseze in Siria, data fiind escaladarea violentelor in aceasta tara, mai ales in enclava Ghouta de Est si in regiunea Afrin, transmite vineri Reuters. 'In contextul unei recrudescente a violentelor in Siria,…

- Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala raman la un nivel foarte ridicat si in 2018 astfel ca, peste jumatate dintre companii (53%) intentioneaza sa desfasoare activitati de M&A anul acesta. In acest sens, antreprenorii romani vor continua sa caute solutii de exit din afacerile…

- Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza extinderea OTP Bank care urmarea ca prin achizitii si crestere organica sa ajunga la o cota de piata de 7-8% in Romania si sa urce in top 10 cele mai mari banci din Romania. In piata bancara era vehiculat de multa vreme faptul ca ungurii…

- Daimler a achizitionat de la Europcar participatia de 25% in firma de car-sharing Car2Go si planuieste sa castige piata, existand chiar si posibilitatea unei aliante cu competitorul BMW, potrivit Deutsche Welle. Gigantul auto Daimler a anuntat marti ca a ajuns la un acord de achizitie cu…

- Solidium, organismul care gestioneaza investitiile statului finlandez, a anuntat marti ca a preluat o participatie de 3,3% la producatorul finlandez de echipamente de retele de telecomunicatii Nokia, in ideea de a consolida caracterul finlandez al acestei companii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Rusia intentioneaza sa isi majoreze semnificativ exporturile de combustibili si sa controleze o cota mai mare din piata europeana, dupa ce a investit 55 de miliarde de dolari in rafinariile sale, potrivit planurilor companiilor si analistilor intervievati de Reuters.

- Miliardarul fondator al companiei United Internet provoaca furnizorii de internet sa cofondeze o companie comuna, prin care sa construiasca cea mai mare retea de internet de mare viteza din Germania, si a provocat liderul de piata Deutsche Telekom sa se alature, potrivit Reuters. Ralph Dommermuth…

- Proiectul nu se adreseaza insa startupurilor, trebuie spus de la inceput, ci acelor companii care au dificultati in a ramane in piata, desi afacerea lor e una cu potential, dar firma nu e bancabila. Nu e nici fond de investitii, in sensul ca nu se face in mod necesar un exit dupa insanatosirea firmei,…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au inregistrat o scadere de 2,8% in februarie, din cauza cererii mai slabe din partea consumatorilor si a companiilor, pe fondul incertitudinilor provocate de iesirea tarii din Uniunea Europeana, informeza Reuters, preluata de Agerpres. Livrările au scăzut…

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut in februarie mai mult decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, semn ca firmele din cea mai mare economie europeana fac fata incetinirii de pe pietele emergente.…

- Numarul americanilor care au solicitat ajutoare pentru somaj a scazut saptamana trecuta la cel mai redus nivel din ultimii aproape 45 de ani, evolutie care indica o crestere puternica a numarului locurilor de munca in luna februarie si un ritm solid de crestere economica, relateaza Reuters, scrie…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela…

- Armata turca a atacat o scoala primara si o uzina pentru tratarea apei, in regiunea siriana Afrin, acuza gruparea kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG), citata de site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Guvernul sirian si un monitor de razboi au declarat ca bombardamentele turce din regiunea Afrin ocupata de kurzi au afectat grav un templu antic, relateaza News.ro. Informatia a fost data duminica, potrivit Reuters, si face referire la Ain Dara, un templu din epoca Fierului cu ruine de blocuri de bazalt…

- Opozitia din Siria a anuntat, sambata, ca nu va participa la Congresul Dialogului National Sirian, care se va desfasura in statiunea Soci, pe litoralul rus al Marii Negre, in perioada 29-30 ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) si-a luat angajamentul sa ofere 100.000 dolari pentru a ajuta Organizatia pentru Cooperare Economica a Marii Negre (OCEMN) sa dezvolte si sa consolideze comertul cu produse agroalimentare in regiunea Marii Negre, potrivit unui comunicat…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Cultivatorii francezi de grau trebuie sa isi reduca costurile, in special la capitolul transport, daca vor sa puna capat vanzarilor in pierdere si sa isi recastige procentele de piata pe care le-au pierdut in fata producatorilor din regiunea Marii Negre si a altora, a apreciat marti Asociatia producatorilor…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters. "Operatiunea…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Tranzactiile cu masini noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate un milion de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro. Masinile vandute in 2017 pe Autovit.ro au atins valoarea de 600 milioane euro, iar brand-ul cel mai tranzactionat…

- Cursul euro, care a scazut luni la 4,6256 lei lei, minimul ultimelor patru saptamâni și jumatate, a urcat la 4,6599 lei, care reprezinta un nou maxim istoric. Piața s-a deschis la 4,634 – 4,538 lei pentru ca înainte de ora 13:00 euro sa atinga un vârf de 4,665 lei, care nu…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a a...

- Rusia a desfasurat sambata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 in Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, intr-o escaladare a tensiunilor militare in peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu Dragnea: s-au desparțit apele in PSD…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters. Citand surse din apropierea acestui…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…

- Aproximativ 40% din cererea de energie electrica la nivel national in luna decembrie a fost tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), piata spot a bursei de energie OPCOM, iar pretul mediu pe aceasta platforma a fost in scadere cu 33% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Pentru fiecare dintre sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.

- Piața imobiliara de la noi este in ascensiune. In zece luni ale anului, tranzacțiile de cumparare-vanzare a bunurilor imobile au crescut cu 6 la suta, fața de aceeași perioada din 2016, arata datele Agentiei Servicii Publice.

- Belarus a legalizat tranzactiile in monede virtuale, pentru a sustine dezvoltarea sectorului privat si atragerea investitiilor straine, prin liberalizarea economiei de tip sovietic, transmite Reuters.

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…