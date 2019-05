Stiri pe aceeasi tema

- Cvadruplu campion mondial, John Higgins a reușit o revenire de senzație în semifinala disputata în fața lui David Gilbert (a fost condus cu 11-6, 12-8, 14-11), s-a impus cu 17-16 și s-a calificat pentru a treia oara consecutiv în finala Campionatului Mondial de Snooker de la Sheffield.Scorul…

- Joi au debutat meciurile din cadrul semifinalelor Campionatului Mondial de Snooker de la Sheffield. Intalnirea dintre David Gilbert și John Higgins (cvadruplu campion mondial) și-a consumat primele 8 frame-uri, iar scorul este 5-3 in favoarea englezului. In cealalta semifinala, Gary Wilson și Judd Trump…

- Campionatul Mondial de Snooker 2019, ediția cu numarul 43 a turneului, are loc ca de obicei in Sheffield, Anglia la Teatrul Crucible, din 20 aprilie pana in 6 mai 2019. Se poate lauda in acest an cu premii totale in valoare de 2,23 de milioane de lire sterline, caștigatorul fiind recompensat cu o jumatate…

- Aflat pe locul 32 în ierarhia mondiala, englezul Gary Wilson este primul semifinalist al Campionatului Mondial de Snooker de la Sheffield. Wilson l-a învins pe conaționalul sau Ali Carter, scor 13-9, devenind al cincilea cel mai slab clasat jucator din istoria competiției de la Crucible…

- John Higgins și Judd Trump au obținut biletele pentru faza sferturilor de finala la Campionatul Mondial de snooker de la Sheffield. Higgins (cvadruplu campion mondial) l-a eliminat din competiție pe Stuart Bingham (și el fost campion), scor 13-11, in timp ce Trump a trecut in optimi de chinezul Ding…

- Jucatorul englez Ronnie O'Sullivan, de cinci ori campion mondial la snooker, a fost eliminat din primul tur al Campionatului Mondial 2019 de la Sheffield de catre un amator, James Cahill, care a reusit una dintre cele mai mari surprize din istoria competitiei, relateaza Reuters. Cahill, primul amator…

- In perioada 20 aprilie – 6 mai, la Sheffield (Anglia), in foaierul Teatrului Crucible, se va disputa o noua ediție a Campionatului Mondial de snooker, intrecere la care vor participa cei mai in forma și mai buni jucatori din lumea. Am avut parte și de calificari, unde au evoluat 128 de jucatori, pentru…