Stiri pe aceeasi tema

- Dupa înfrângerea lui Mark Selby, ziua de sâmbata s-a inchiat cu o alta eliminare neașteptata la Campionatul Mondial de Snooker. Mark Williams, campionul en-titre, a parasit competiția de Crucible, fiind învins în optimi de David Gilbert, scor 13-9. Galezul în vârsta…

- Apar noi vești despre Florin Piersic, dupa ce paparazzii Spynews.ro l-au surprins in timp ce mergea la spital. Potrivit unor surse din anturajul marelui maestru, actorul ar fi inca in spital, dupa ce a fost operat la genunchi.

- Pompierii militari au intrat, aseara, in stare alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat un incendiu la un depozit de mase plastice, in localitatea timișeana Becicherecu Mic. La fața locului au fost trimise trei autospeciale cu apa și spuma și 16 subofițeri. Intervenția prompta a fpcut ca focul sa fie…

- Iosif Rotariu, 57 de ani, a vorbit azi la GSP Live despre marele regret al carierei sale: acela ca a pierdut Mondialul american din 1994, deși avea doar 32 de ani. „Fotbalistic, regret ca am mers la Galatasaray. Regret prin prisma faptului ca am pierdut multe meciuri la naționala. Eram intr-o forma…

- Targul de Arta Contemporana de la Madrid si-a deschis portile pentru marele public in acest week-end. Anul acesta ARCO gazduieste operele prezentate de 200 de galerii din toata lumea, iar doua dintre ele sunt din Romania. Cu detalii, corespondentul TVR la Madrid, Felix Damian.

- Lungmetrajele „Roma", regizat de Alfonso Cuaron, si „The Favourite", de Yorgos Lanthimos, au primit cele mai multe nominalizari anul acesta, inclusiv la categoriile „cel mai bun film" si „cel mai bun regizor". Lista castigatorilor celei de-a 91-a editii a galei premiilor Oscar: Cel mai bun film: „Green…

- "Am incercat sa propun modificare chiar si pentru Consiliul Concurentei de a putea sa investigheze intr-un termen fix de timp, adica o perioada de timp limitata, adica ai sase luni de zile, nu mai mult, atunci cand Guvernul are anumite elemente din economia romaneasca vizavi de care are anumite suspiciuni.…

- SRI a incasat o lovitura uriașa. Se va renunța la o funcție cheie a serviciilor secrete. Claudiu Manda, senator PSD și președintele Comisiei comune a parlamentului pentru controlul SRI, va face aceasta propunere la Camera Deputaților.