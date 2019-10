Stiri pe aceeasi tema

- Foarte tanara neozeelandeza Alice Robinson, 17 ani, a castigat sambata slalomul urias de la Soelden (Austria), obtinand prima sa victorie in Cupa Mondiala de schi alpin, in proba inaugurala a sezonului, informeaza AFP. In scurta sa cariera, Robinson a mai reusit o clasare pe podium, un loc doi in luna…

- Selectionerul campioanei mondiale la rugby, Noua Zeelanda, Steve Hansen, spune ca in cadrul antrenamentelor inainte de semifinala de sambata cu Anglia, de la Cupa Mondiala 2019, elevii sai se pregatesc si exerseaza inclusiv loviturile de departajare.

- Americanca Lindsey Vonn, schioarea cea mai mediatizata din ultimul deceniu si detinatoarea recordului de victorii in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, va intra in posesia Premiului Printesa de Asturia pentru Sport, chiar in ziua in care va implini varsta de 35 ani, informeaza agentia EFE. Evenimentul…

- Selectionata Romaniei a cucerit medalia de bronz la Cupa Mondiala de minifotbal din Australia, de la Perth, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 3-1 la loviturile de departajare, in meciul pentru locul...

- Partida cu Tonga, de la Kumamoto, din grupa C a Cupei Mondiale, scor 23-21 pentru Franța, le-a amintit „cocoșilor” de faimoasa infrangere suferita in 2011 in fața acelorași adversari. Atunci, rugbyștii din Tonga s-au impus cu 19-14, de data aceasta au creat iar emoții, revenind și recuperand un deficit…

- Partidul cancelarului Sebastian Kurz a obtinut 38% dintre voturi Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz și-a reconfirmat poziția pe scena politica a țarii, dupa alegerile de ieri. Formațiunea sa, Partidul Poporului a caștigat detașat scrutinul anticipat cu aproape 38% dintre voturi. Conservatorii au caștigat…

- Firma americana Alteryx, care produce si furnizeaza softuri pentru analiza datelor, sustine, in urma unei analize, ca Noua Zeelanda, campioana mondiala en titre, va obtine trofeul la Cupa Mondiala de rugby 2019, care debuteaza vineri in Japonia, urmand sa invinga in finala Tara Galilor, scrie L'Equipe.…

- Ramasitele fosilizate ale unui papagal urias care masura aproape un metru, cantarea pana la 7 kilograme si traia in urma cu 19 milioane de ani, au fost descoperite in Noua Zeelanda, informeaza unui studiu publicat in ultimul numar