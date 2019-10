Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Mondiala de Rugby din Japonia a ajuns la ora semifinalelor. Cele doua meciuri sunt și o batalie intre Emisfera Nordica și Emisfera Sudica, anunța MEDIAFAX.Sambata, de la ora 11:00, se joaca Anglia – Noua Zeelanda, iar duminica, o zi mai tarziu, de la aceeași ora in Romania, se va disputa…

- ​Selectionerul campioanei mondiale la rugby, Noua Zeelanda, Steve Hansen, spune ca în cadrul antrenamentelor înainte de semifinala de sâmbata cu Anglia, de la Cupa Mondiala 2019, elevii sai se pregatesc si exerseaza inclusiv loviturile de departajare, potrivit Agerpres.În…

- Reprezentativa Africii de Sud s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de rugby învingând, duminica, la Tokyo, cu scorul de 26-3, selectionata tarii gazda a competitiei, Japonia, scrie News.ro.Africa de Sud va întâlni în penultimul act, duminica, 27 octombrie,…

- In penultimul act, Noua Zeelanda va intalni Anglia, la 26 octombrie, la Yokohama. In ultimele doua sferturi de finala, duminica, la Oita, Tara Galilor va intalni Franta, iar la Tokyo, Africa de Sud va juca impotriva Japoniei.

- Nationala de rugby a Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, a învins sâmbata cu un categoric 46-14 (22-0) reprezentativa Irlandei, în sferturile Cupei Mondiale din Japonia, într-o partida disputata la Tokyo, si s-a calificat în semifinale unde va întâlni…

- Reprezentativa Angliei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby, dupa ce a invins, sambata, la Oita, cu scorul de 40-16, selectionata Australiei potrivit news.ro.In semifinale, Anglia va evolua cu invingatoarea partidei dintre Noua Zeelanda si Irlanda. Duminica la Oita,…

- Reprezentativa Africii de Sud a invins, sambata, la Toyota, cu scorul de 57-3, selectionata Namibiei, intr-un meci din grupa B a Cupei Mondiale de rugby, competitie gazduita de Japonia potrivit news.roIn grupa B s-au mai inregistrat pana acum urmatoarele rezultate: Noua Zeelanda – Africa de…