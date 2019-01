Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Spaniei, campioana europeana en titre, a invins echipa Islandei cu scorul de 32-25, duminica, la Munchen, in Grupa B a Campionatului Mondial de handbal masculin din Germania si Danemarca. Interul Ferran Sole a fost cel mai bun marcator al spaniolilor, cu 5 goluri, iar portarul Rodrigo Corrales…

- Selectionata Spaniei, campioana europeana en titre, a invins echipa Islandei cu scorul de 32-25, duminica, la Munchen, in Grupa B a Campionatului Mondial de handbal masculin din Germania si Danemarca.

- Spania si-a depus candidatura la castigarea titlului mondial, alaturi de alte nationale mari precum Germania, Franta, Danemarca si Norvegia, dupa ce a trecut cu bine de primul test important, 32-25 cu Islanda, intr-un meci din Grupa B. Ungaria si Qatar si-au revenit dupa o prima...

- Germania, Danemarca, Franta si Norvegia, echipe cu pretentii la medalii la Campionatul Mondial de handbal masculin, s-au distrat in meciurile de sambata, in ziua a treia a competitiei. Toate au castigat la diferente formate din doua cifre.

- ROMANIA - UNGARIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. CE Handbal feminin 2018 se apropie de final, iar echipa Romaniei este la un meci distanța de calificarea in semifinalele turneului care are loc in Franța. ROMANIA - UNGARIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Rezultatele inregistrate marti seara…

- Rusia are 8 puncte si nu mai poate fi detronata din pozitia de lider, cu o etapa ramasa de disputat in grupa principala I. Franta, pe locul 2, are 5 puncte. A doua partida de luni va fi cea dintre Serbia si Muntenegru, ambele cu cate 2 puncte in clasament. In ultima etapa a grupei I se vor…

- Marti s-au disputat ultimele meciuri din grupele preliminare A si B ale Campionatului European de handbal feminin din Franta, iar rezultatele au decis cele sase echipe calificate in faza grupelor principale. Miercuri, Romania, deja calificata mai departe, va juca in compania Norvegiei. Rezultatele…

- Aceasta ancheta - realizata intre altele de site-ul Correctiv si ziare ca Die Zeit, Le Monde sau La Reppublica si publicata joi - se sprijina pe documente judiciare provenind din Germania, unde aceste manevre au fost descoperite in 2012. Ea vizeaza cazuri de frauda si de optimizare fiscala. In afara…