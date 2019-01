Stiri pe aceeasi tema

- La putin timp dupa Angola – Qatar 24-23, in grupa D a Campionatului Mondial de handbal masculin s-a produs si a doua mare surpriza. Ungaria nu a putut sa invinga Argentina, scor final 25-25, desi a condus cu 13-10 la pauza, scrie Mediafax.Croatia a invins Islanda cu 31-27 in Grupa B, in timp…

- IHF a denumit Japonia – Macedonia meciul zilei la Campionatul Mondial, disputat la Munchen, dar „bomba” a explodat la Copenhaga, acolo Angola a invins Qatar cu 24-23, in cadrul Grupei D, din care mai fac parte Suedia, Ungaria, Egipt si Argentina.

- Nationala de handbal feminin a Norvegiei, detinatoarea titlului european, s-a clasat,vineri, pe locul 5, dupa meciul de clasament final cu Suedia, scor 38-29 (22-14). Tot vineri au loc si semifinalele, intre Romania si campioana olimpica Rusia, de la 18.30, respectiv campioana mondiala Franta si…

- ​Germania și Norvegia au obținut, vineri seara, victorii împotriva Spaniei, respectiv Ungariei, și ramân cu șanse în lupta pentru semifinale. Norvegiencele au demolat echipa maghiara, scor 38-25, în timp ce nemțoaicele au trecut cu 29-23 de jucatoarele iberice.Vezi aici…

- Romania va juca ultimul sau meci din grupa miercuri, 5 decembrie, contra Norvegiei, la Brest, de la ora 22:00, in direct la TVR 1 și in format liveTEXT pe www.libertatea.ro. Romania – Norvegia Handbalistele tricolore abordeaza cu un moral excelent partida contra septuplei campioane europene și tripla…

- Nationala Romaniei a picat in grupa F in preliminariile pentru Campionatul European din 2020 si va juca impotriva selectionatelor Spaniei, Suediei, Norvegiei, Insulelor Feroe si Maltei. Cum arata grupele din preliminariile pentru Campionatul European din 2020: Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru,…

- Cum arata grupele din preliminariile pentru Campionatul European din 2020: Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo Grupa B: Portugalia, Ucraina, Serbia, Lituania, Luxemburg Grupa C: Olanda, Germania, Irlanda de Nord, Estonia, Belarus, Grupa D: Elvetia, Danemarca, Irlanda, Giorgia, Gibraltar…