- Spania și Suedia au câștigat partidele disputate pentru locurile 5-8 la Campionatul Mondial de handbal masculin din Germania și Danemarca. Ibericii au învins Egiptul și au terminat competiția pe locul al șaptelea, în timp ce scandinavii au trecut de Croația și au obținut poziția a…

- Nationalele de handbal masculin ale Germaniei, Frantei, Danemarcei si Norvegiei vor disputa semifinalele Campionatului Mondial, dupa incheierea partidelor din cele doua grupe principale.Rezultatele complete ale partidelor din ultima runda sunt: Brazilia – Islanda 32-29, Croatia – Franta 23-20; Germania…

- Campionatul Mondial de handbal masculin 2019, a 26-a ediție, se desfașoara intre 10 și 27 ianuarie, in Germania si in Danemarca. Competiția se vede la DigiSport și la Telekom. Romania a ratat calificarea la turneul final, fiind eliminata in faza play-off de Macedonia (24-32 si 26-25). CLASAMENTE, AICI.…

- Favoritele meciurilor disputate duminica in cadrul Campionatului Mondial de handbal masculin s-au impus fara probleme, Qatarul fiind singura echipa care a caștigat pornind cu șansa a doua. Macedonia, Croația, Ungaria, Spania și Suedia și-au caștigat meciurile la cel puțin cinci goluri diferența și ocupa…

- La putin timp dupa Angola – Qatar 24-23, in grupa D a Campionatului Mondial de handbal masculin s-a produs si a doua mare surpriza. Ungaria nu a putut sa invinga Argentina, scor final 25-25, desi a condus cu 13-10 la pauza, scrie Mediafax.Croatia a invins Islanda cu 31-27 in Grupa B, in timp…

- Campionatul Mondial de handbal masculin va debuta, joi, la Berlin, cu partida dintre Germania si Coreea. Coreea va participa, in premiera, cu o echipa unificata, formata din sportivi din Coreea de Nord si cea de Sud. CM de handbal, cu 24 de echipe la start, se va disputa prima data cu doua natiuni…