- Meciul zilei, dintre Franta, campioana mondiala, si Spania, campioana Europei, a revenit "cocosilor": 33-30. Ibericii nu mai conteaza in lupta pentru semifinale. Danemarca, Franta, Germania si Suedia continua parcursul fara greseala la Mondialul masculin. Confruntarea stelara intre Franta si Spania,…

- Luni a fost o zi plina de handbal la Campionatul Mondial din Danemarca și Germania. Spania, Franța, Danemarca sau Norvegia nu au avut probleme in partidele lor și s-au impus la diferențe mari, in timp ce Germania a fost singura favorita care s-a impiedicat remizand cu Rusia, scor 22-22.

- Favoritele meciurilor disputate duminica in cadrul Campionatului Mondial de handbal masculin s-au impus fara probleme, Qatarul fiind singura echipa care a caștigat pornind cu șansa a doua. Macedonia, Croația, Ungaria, Spania și Suedia și-au caștigat meciurile la cel puțin cinci goluri diferența și ocupa…

- Spania si-a depus candidatura la castigarea titlului mondial, alaturi de alte nationale mari precum Germania, Franta, Danemarca si Norvegia, dupa ce a trecut cu bine de primul test important, 32-25 cu Islanda, intr-un meci din Grupa B. Ungaria si Qatar si-au revenit dupa o prima...

- Germania, Danemarca, Franta si Norvegia, echipe cu pretentii la medalii la Campionatul Mondial de handbal masculin, s-au distrat in meciurile de sambata, in ziua a treia a competitiei. Toate au castigat la diferente formate din doua cifre.

- Rusia are 8 puncte si nu mai poate fi detronata din pozitia de lider, cu o etapa ramasa de disputat in grupa principala I. Franta, pe locul 2, are 5 puncte. A doua partida de luni va fi cea dintre Serbia si Muntenegru, ambele cu cate 2 puncte in clasament. In ultima etapa a grupei I se vor…

- Casele de pariuri o considera favorita pe reprezentativa gazda Franta, care are cota 3,50 la un triumf. Locul doi in preferintele bookmakerilor e ocupat de Rusia, cu 3,75, in timp ce nationala Romaniei e vazuta cu sansa a treia la castigarea Campionatului European de handbal feminin, avand cota 5,00.…

- Marti s-au disputat ultimele meciuri din grupele preliminare A si B ale Campionatului European de handbal feminin din Franta, iar rezultatele au decis cele sase echipe calificate in faza grupelor principale. Miercuri, Romania, deja calificata mai departe, va juca in compania Norvegiei. Rezultatele…