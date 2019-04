Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au castigat cele sase grupe preliminare la simplu, luni, la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Budapesta. In saisprezecimi s-au calificat, la dublu masculin, Ovidiu Ionescu, iar la dublu feminin, Elizabeta Samara/Bernadette Szocs, respectiv Adina Diaconu/Daniela…

- Irina Bara (188 WTA) și Ana Bogdan (148 WTA) s-au calificat în turul secund al calificarilor turneului de la Istanbul dupa ce le-au învins pe Arina Rodionova (177 WTA/Australia), respectiv Anna Bondar (201 WTA/Ungaria).Irina s-a impus cu 6-1, 6-1 dupa o ora și șapte minute de joc,…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-2, pe slovena Tamara Zidansek, intr-o partida disputata joi. Niculescu (31 ani, 138 WTA),…

- Echipele de handbal feminin Gyor ETO, Vipers, CSM Bucuresti si FTC Budapesta sunt cele patru calificate in sferturile de finala din grupa a II-a a Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate in meciurile de sambata, potrivit news.ro.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa…

- Simona Halep a pașit in finala ediției 2019 a turneului de la Doha. Pentru trofeu se va lupta, sambata, cu Elise Mertens, care a dispus in semifinale de germanca Angelique Kerber. Simona Halep - Elise Mertens 0-0 (sambata, dupa ora 17.00, Digi 1) Cu o ora și jumatate inaintea meciului, a plouat la…