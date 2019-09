Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a explicat pentru GSP.ro care este procedura prin care Romania iși va desemna portdrapelul delegației la Jocurile Olimpice anul viitor de din Japonia. Simona Halep este singura care și-a anunțat dorința de a purta steagul Romaniei la…

- VAndrei Gag are planuri mari pentru competiția de la Doha, unde spera sa-și faca baremul pentru Olimpiada de la Tokyo. Sportivii de performanța au nevoie și de relaxare iar atletul Andrei Gag se numara printre norocoșii care se bucura de hobby-urile lor aproape oriunde. Un impatimit al pescuitului,…

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Pe langa cei cinci atleti romani calificati la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela…

- "Ceea ce am decis in cadrul acestui congres al IJF sunt doi pasi importanti: incepand din 2020, in toate structurile decizionale ale Federatiei Internationale de Judo, 25% din membrii structurilor de conducere vor fi femei. Este un pas enorm! Enorm! Ceea ce este si mai important este ca s-a luat…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut, miercuri, la Campionatele Naționale de Marș de la Pitești, in proba de 20 de kilometri, patru medalii, intre care doua de aur, la individual, prin sportiva Ana Rodean și pe echipe, in urma rezultatelor foarte bune obținute de sportivele participante,…

- Romania va fi reprezentata de 9 sportivi, care vor participa la trei discipline (inot, sarituri, sarituri de la mare inaltime), la Campionatele Mondiale de natatie care se vor desfasura intre 12 si 28 iulie in orasul sud-coreean Gwangju. Conform unui comunicat de presa al Federatiei Romane de Natatie…

- Sportiva romana Alina Rotaru, calificata la Campionatele Mondiale de la Doha si la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, a obtinut locul 2 in proba de saritura in lungime la Grand Prix-ul de la Karlstad, Suedia, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Atletism. Sportiva legitimata la CSM…