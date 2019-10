Stiri pe aceeasi tema

- ​Alina Rotaru s-a calificat în finala la saritura în lungime, în cadrul Campionatelor Mondiale de la Doha, și menține în viața speranțele delegației României de a cuceri prima medalie la acest nivel în ultimul deceniu, potrivit Mediafax.Intrata în calificari…

- Sportiva romana Claudia Mihaela Bobocea s-a calificat in semifinalele probei de 1.500 m la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha (Qatar). Romanca a fost inregistrata cu al 15-lea timp din serii, 4 min 07 sec 76/100, si va evolua joi, in semifinale, de la ora 23:00 (ora Romaniei). ”Nu a fost o…

- Bianca Ghelber si Daniela Stanciu au ratat calificarea în finalele de la aruncarea ciocanului, respectiv saritura în înaltime, vineri, în prima zi a Campionatelor Mondiale de atletism de la Doha (Qatar), potrivit Agerpres.Bianca Ghelber a ocupat locul 18 în calificarile…

- Sportivii de performanța au nevoie și de relaxare iar atletul Andrei Gag se numara printre norocoșii care se bucura de hobby-urile lor aproape oriunde. Un impatimit al pescuitului, aruncatorul de greutate nu pleaca niciunde fara undița, nici chiar in cantonamentul de pregatire pentru Campionatele Mondiale. …

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism.Pe langa cei cinci atleti romani calificati la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela Stanciu (saritura…

Federația Romana de Atletism a anunțat, luni, faptul ca zece sportivi vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial in aer liber de la Doha, anunța MEDIAFAX. Cei zece…

