Cm ar putea rămâne jumatate de milion de gospodării fără energie electrică Energia care nu va mai consumata de ei, cumparata mai ieftin in trecut, va fi pusa pe piata libera, ceea ce va genera un oarecare profit. Teoretic, scenariul ar viza jumatate de milion de gospodarii. Vinerea trecuta, la sediul Autotritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a avut loc o discutie intre reprezentantii institutiei, care trebuie sa creeze cardul de reglementare al pietei de energie dupa aparitia celebrei OUG 114/2018, si actorii din piata de energie. Institutia a dorit sa afle opiniile companiilor din piata inainte de a elabora cadrul de reglementare, care este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

