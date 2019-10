Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Australiei, vicecampioana mondiala, a invins vineri reprezentativa Georgiei cu scorul de 27-8 (10-3), in ultima sa partida din Grupa D a Cupei Mondiale din Japonia, desfasurata la Shizuoka. Fara a forta si odihnindu-si cativa titulari, ''cangurii'' au dominat autoritar…

- Nationala de rugby a Africii de Sud a invins, marti, de o maniera categorica reprezentativa Canadei, cu 66-7 (47-0), intr-un meci din Grupa B a Cupei Mondiale din Japonia, disputat la Kobe. Asa cum indica si scorul, jocul s-a desfasurat practic intr-o singura directie, sud-africanii facand…

- Selectionata statului Fiji a invins reprezentativa Georgiei, scor 45-10, joi, in grupa D de la Cupa Mondiala de rugby, potrivit news.roFiji a obtinut prima victorie la actuala editie a Cupei Mondiale. Tot joi, la Cupa Mondiala se joaca meciul Irlanda - Rusia, in grupa A.

- Nationala de rugby a Scotiei a invins luni reprezentativa statului Samoa cu scorul de 34-0 (20-0), intr-un meci din Grupa A a Cupei Mondiale din Japonia, disputat la Kobe. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Dragut, editor online: Adrian Dadarlat)

- Reprezentativa Tarii Galilor a invins, luni, la Toyota, selectionata Georgiei, scor 43-14 (29-0), in grupa D la Cupa Mondiala de rugby din Japonia.Din grupa D a Cupei Mondiale mai fac parte Australia, Uruguay si Fiji. Marti, la CM se disputa meciul Rusia - Samoa.

- Nationala de rugby a Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, a debutat cu dreptul la turneul final din Japonia, castigand sambata, la Yokohama, primul meci din Grupa B, contra Africii de Sud, cu 23-13 (17-3). Desi au fost supusi in special in primele 20-25 de minute la o presiune extraordinara din…

- Nationala de rugby a Australiei, vicecampioana mondiala, a invins reprezentativa statului Fiji cu scorul de 39-21 (12-14), sambata, intr-un meci din grupa D a Cupei Mondiale 2019 din Japonia, disputat la Sapporo. Meciul a avut doua reprize diferite, fijienii surprinzandu-si adversarii…

- Tokyo, 20 sep /Agerpres/ - Nationala de rugby a Japoniei a invins vineri, la Tokyo, reprezentativa Rusiei, cu scorul de 30-10 (12-7) in Grupa A, in meciul de deschidere de la Cupa Mondiala 2019. In fata a 48.745 spectatori care au umplut tribunele Tokyo Stadium, reprezentativa tarii gazda nu a dat nicio…