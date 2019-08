Stiri pe aceeasi tema

- George Jiglau, politolog, a declarat ca în ambele cazuri a existat „o acumulare de incompetența și clientelism”. Alexandra Macesanu, în vârsta de 15 ani, a disparut pe 24 iulie. Dupa ce a telefonat 112 pentru a spune ca a fost rapita, a fost nevoie de autoritațile…

- Alexandru Kocsis, membru CNA, a postat pe Facebook o analiza extrem de dura in privința tragediei de la Caracal. Redam mai jos postarea integral. De cand am citit prima data despre drama copilei omorata de monstrul din Caracal m-am gandit la o multime de lucruri si am trecut prin toate starile sufletesti…

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat duminica, la Antena 3, ca prin declaratia facuta de presedintele Klaus Iohannis acesta vrea sa amplifice emotia in cazul tragediei de la Caracal, incercand sa provoace caderea guvernului. "Declaratia pe care a facut-o acum presedintele…

- Elevii din mediul rural din România sunt nevoiți sa calatoreasca la ocazie, deoarece transportatorii nu practica toate traseele și nu opresc în unele localitați. Din informațiile aparute în mass-media, în data de 24 aprilie, o eleva pleca de la liceul la care învața,…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a primit o finantare de 4,5 milioane de lei de la Ministrul Sanatatii pentru achizitia de aparatura medicala. Potrivit conducerii unitatii medicale, este vorba despre mai multe echipamente pentru sectiile Radiologie si Imagistica Medicala, TBC, Laboratorul de…

- Un sef de sectie si un medic din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfinta Treime" au fost retinuti de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, fiind banuiti de corupere pasiva.

- Ana Rinder, directorul SJU Vaslui, a prezentat consilierilor județeni investițiile pe care le deruleaza in prezent unitatea medicala. Vizita a avut loc inaintea ședinței extraordinare a CJ Vaslui, in care s-a aprobat proiectul privind dotarea noului ambulatoriu. Ana Rinder, directorul SJU Vaslui, a…