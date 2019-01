Stiri pe aceeasi tema

- Clujul va deveni primul judet din Romania care va avea toata populatia racordata la retelele de apa potabila si canalizare, potrivit G4Media. Acest lucru va fi posibil datorita a doua proiecte majore

- Romania este codasa in Uniunea Europeana si in domeniul infrastructurii de canalizare si apa potabila. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, aproximativ sase milioane de romani nu aveau nici in 2018 casele alimentate cu apa potabila si nici acces la sistemul de canalizare.…

- Carburanti mai scumpi De la inceputul lui 2019, preturile la benzina si motorina vor creste din nou, de data aceasta din cauza unor masuri ale Guvernului: ajustarea accizelor cu inflatia si cresterea componentei bio. De la data de 1 ianuarie, vor creste accizele la carburanti, potrivit unei prevederi…

- Publicația The Economist dedica un articol Clujul, pe care il numește „orașul cu care Romania se poate lauda” și analizeaza modul in care acesta s-a dezvoltat spectaculos in ultimii ani, in ciuda faptului ca, dupa caderea comunismului, Clujul ajunsese un „cimitir industrial”. „Clujul, un oraș din Transilvania,…

- Companiile din industria agroalimentara vor avea obligația sa elaboreze anual un plan de diminuare a risipei alimentare, in primul timestru al fiecarui an, pe care il vor prezenta autoritaților și sa transmita la Ministerul Agriculturii pana la 31 martie al fiecarui an rapoartele pentru anul precedent,…

- 100 pentru Romania… a fost titlul activitații desfașurate de elevii liceului ’Demostene Botez’ Trușești, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, care anul acesta are o insemnatate istorica deosebita.

- Marile companii care participa la editia din acest an de Black Friday au intre 200 si 3.000 de angajati, dar vanzarile uriase realizate intr-un timp foarte scurt ii plaseaza printre cei mai productivi din Romania.

- Intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim, aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil, va duce in randul comunitatii germane de business din Romania pe termen scurt si mediu la regandirea modelului de business, ceea ce poate insemna ca unele companii germane - mai ales cele din industria…