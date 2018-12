Clujul, acoperit de zăpadă de Crăciun Turistii care îsi vor petrece sarbatorile de Craciun în statiunile montane se vor bucura de un strat nou de zapada. "La munte doar mâine va mai ninge, apoi vor fi precipitatii slabe. În prima si a doua zi de Craciun, cel putin în zona de munte, va fi un decor de iarna daca nu si în Transilvania si Moldova unde mai avem un strat de zapada care nu se va topi. Mai cald o sa fie în sud unde se arata soarele, 4-5-6 grade în prima si a doua zi de Craciun, mâine s-ar putea sa fie chiar 9-10 grade în Lunca Dunarii, iar în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul Craciunului si in primele zile de sarbatoare, meteorologii anunta temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu precipitatii slabe cantitativ si vant moderat. In zonele montane, se va depune un strat nou de zapada in timp ce in Lunca Dunarii sunt anuntate temperaturi de pana la 10 grade.

- In ajunul Craciunului si in primele zile de sarbatoare, meteorologii anunta temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu precipitatii slabe cantitativ si vant moderat. In zonele montane, se va depune un strat nou de zapada in timp ce in Lunca Dunarii sunt anuntate temperaturi de pana la 10 grade.

- In ajunul Craciunului si in primele zile de sarbatoare, meteorologii anunta temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu precipitatii slabe cantitativ si vant moderat. In zonele montane, se va depune un strat nou de zapada in timp ce in Lunca Dunarii sunt anuntate temperaturi de pana la 10 grade.

- Ninsorile vor fi slabe si temporare, in cele doua zile de Craciun, si se vor semnala doar in Transilvania, Maramures si Moldova, o vreme specifica sarbatorilor urmand sa se inregistreze in Ajunul Craciunului, cand se va depune strat nou si ...

- Vremea pe 19 decembrie este foarte rece in toata tara, insa precipitatiile scad din intensitate. Miercuri, vremea va fi rece, geroasa noaptea local in Moldova, Transilvania si Maramures. Cerul va deveni variabil in zonele inalte de relief, insa in cele joase vor fi innorari local persistente si pe…

- Cu doua saptamani inainte de Craciun, ninsorile s-au reintors in Romania, de aceasta data venind dinspre Transilvania. Șoselele sunt deja acoperite de zapada și drumarii intervin ca sa-i ajute pe șoferi. Meteorologii au prognoza actualizata pentru toate regiunile. Ninsorile au inceput sa se manifeste…

- Meteorologii ANM anunta prima ninsoare la munte, cu posibilitatea de formare a unui strat de zapada de 15 centimetri. Vremea va continua sa se raceasca ușor, iar valorile termice diurne vor fi mai scazute decat cele normale la aceasta data, in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor…

- Vremea saptamana viitoare 22- 28 octombrie. Meteorologii anunța o vreme cu temperaturi negative la munte, ploi, ninsori, lapovița și ninsori. In zonele de munte, temperaturile maxime nu vor depași 13 grade Celsius, iar minimele ajung pana la – 2 grade Celsius. Vantul sufla slab, cantitațile de apa vor…