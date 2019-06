Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe drumuri au fost inundate si zeci de copaci au fost doborati de furtuna care s-a abatut, joi seara, asupra judetului Bihor. Pompierii sunt in alerta si intervin deja pentru degajarea carosabilului si pentru evcuarea a doua persoane blocate in masina pe o strada inundata.

- Furtuna din aceasta seara a provocat pagube si in Ploiesti. Pompierii ISU au fost solicitati sa intervina pentru degajarea unor copaci cazuti, dar si a elementelor de constructie smulse de vant. Pe strada Arhip Nicolae, un copac s-a rupt si a ramas sprijinit pe fatada unui bloc, iar pe strada Veronica…

- Pompierii au intervenit marti dupa-amiaza, in judetul Ialomita, in peste 20 de situatii de urgenta inregistrate din cauza vijeliei si ploii abundente, printre care acoperisuri smulse si stalpi de...

- Pompierii au intervenit marti dupa-amiaza, in judetul Ialomita, in peste 20 de situatii de urgenta inregistrate din cauza vijeliei si ploii abundente, printre care acoperisuri smulse si stalpi de electricitate doborati, transmite Agerpres. Potrivit ISU Ialomita, in zona industriala a orasului…

- Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana a emis o avertizare de tip cod galben de fenomene meteorologice periculoase.UPDATE 6. Forțele ISU Timiș au fost solicitate sa intervina la 21 de situații de urgența

- Acoperișul unui bloc a cazut pe doua mașini, iar cațiva copaci au fost doborați la pamant, sambata, la Timișoara, in urma unei furtuni, pompierii intervenind pentru inlaturarea lor.Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, ca urmare a unei furtuni, sambata,…