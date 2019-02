Universitatea de științe agricole și medicina veterinara din Cluj, și-a facut anul trecut o firma, Agronomia Agro Food Innovation SRL, ca sa poata vinde ceea ce produsce in Stațiunea Didactica Experimentala de la Cojocna catre terți – altfel, din anul 2.000 incoace, intr-o mica ghereta de la poarta universitații, USAMV vindea propriile produse catre clienți care, in fiecare dimineața, stau la coada cu zecile. Chiar și dupa-masa e un du-te-vino permanent la magazinul aflat in incinta USAMV caci, se pare, mușterii vin unul dupa altul. „Azi am vandut 323 litri, ieri – 348”, spune vanzatoarea Emilia…